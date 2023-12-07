Врач Ломова: Сало и сосиски – одни из опасных для печени продукты

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Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова перечислила самые вредные для печени продукты, к которым, кроме алкоголя, отнесла сливочное масло, сало, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и т.д.
«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса, пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — заявила в беседе с Газета.ру Ломова.
При этом, врач отметила, что алкоголь является наиболее вредным для печени.
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