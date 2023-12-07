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Врач Ломова: Сало и сосиски – одни из опасных для печени продукты

07 декабря 2023, 17:34
Фото: istockphoto.com/Denis_Vermenko

Фото: istockphoto.com/Denis_Vermenko

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова перечислила самые вредные для печени продукты, к которым, кроме алкоголя, отнесла сливочное масло, сало, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и т.д.
«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса, пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — заявила в беседе с Газета.ру Ломова.

При этом, врач отметила, что алкоголь является наиболее вредным для печени.


Кроме этого, печени вредят сахар и сахаросодержащие продукты. Также специалист рекомендовала с осторожностью есть фрукты, поскольку избыточное потребление фруктозы может привести к жировому перерождению печени.

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#врач
#питание
#сахар
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Жители Подмосковья оформили 150 тысяч медицинских справок онлайн
08 декабря 2023, 11:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 150 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для жителей Московской области в рамках Онлайн-поликлиники» есть возможность заказывать 9 видов медицинских справок через Интернет.

«Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для того, чтобы оформить справку нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 150 тыс. медицинских справок, самая популярная – ссправка об отсутствии контактов с инфекционными больными», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что для получения справки онлайн жители должны оформить запрос на получение на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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#онлайн
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#подмосковье
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В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО
08 декабря 2023, 10:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 5 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса могут воспользоваться женщины, у которых отсутствуют противопоказания по медицинским результатам обследования.

«Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО, которая позволит им познать радость материнства. Важно отметить, что в Подмосковье такая услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено свыше 4,9 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в Московской области можно оформить квоту для бесплатного ЭКО. Для желающих создана подробная инструкция и перечень необходимых документов, которые находятся на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

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Подмосковные врачи рассказали, какие сладости лучше дарить детям на Новый год
08 декабря 2023, 10:43

Фото: istockphoto / Bogdan Kurylo

Педиатры НИКИ детства раскрыли секрет безопасного сладкого подарка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи НИКИ детства отметили, что новогодний сладкий подарок для ребенка можно сделать безвредным и даже полезным.

«В детский подарок лучше положить желейные конфеты, их главный компонент – желатин. Он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде и пользы в таких сладостях больше.<…> Также в качестве сладкого подарка можно выбрать зефир или пастилу. При этом важно, чтобы они были изготовлены на основе натурального яблочного пюре и не содержали сахар. <…>», - отметила главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Кроме этого, в подарок можно положить имбирные пряники, вафли,фрукты, орехи и цукаты.Стоит отметить, что детский новогодний подарок не может обойтись без шоколада, но не стоит добавлять его туда слишком много. Достаточно будет положить одну плитку или 3-4 конфеты.

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Названы продукты для профилактики деменции
Ученый Джованнуччи: японская и китайская кухни полезны для профилактики деменции
08 декабря 2023, 10:16

Фото: istock / lucigerma

Китайская и японская кухня могут предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера. О пользе такого питания рассказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи, сообщает The Sun.
Он отметил, что национальные японские, китайские, индийские блюда, а также рацион народов Средиземного моря полезны,  поскольку содержат много овощей, фруктов, зелени, морепродуктов и орехов. А эти продукты крайне полезны для профилактики когнитивных расстройств.

«Диета, в которой нет акцента на мясе, особенно красном мясе, насыщенных жирах и ультраобработанных продуктах, связана с более низким риском болезни Альцгеймера», — рассказал эксперт.
Специалист также отметил, что предрасположенность к старческому слабоумию больше присуща тем, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет лишний вес. Также развитие деменции может провоцировать наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов онкологии.

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В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам
07 декабря 2023, 22:10

Фото: Минздрав МО

30 мам пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера приняли участие в Дне красоты. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, он прошёл под девизом «Сияй, как звезда в 2024 году».
«Хотелось создать девушкам предновогоднее настроение. Для этого мы пригласили профессиональных мастеров, которые сделали им укладку, макияж, маникюр и бьюти-процедуры. Счастлива мама – счастливы дети. Такие мероприятия помогают отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящей королевой», – сказала волонтёр фонда «Сила Веры» Дарья Беленова.
После акции все женщины приняли участие в фотосессии в дизайнерских платьях и показали результаты преображения детям.
 
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#московская область
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Диетолог Журавлева рекомендовала есть перцы для восстановления после болезни
07 декабря 2023, 19:50

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Кашира

Диетолог Полина Журавлёва заявила, для восстановления после болезни рекомендуется употреблять богатые витаминами фрукты и овощи, в частности, специалист заявила о зелени и перцах.
Так, по её словам, в зелени и свежих овощах содержатся бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды, а также клетчатка, необходимая для поддержания микрофлоры кишечника.

«В болгарском перце, например, столько витамина С, что с ним может потягаться только лимон и шиповник. Все перцы богаты алкалоидами. Это очень полезные компоненты, жизненно необходимые для тех, кто настроен на восстановление. В чёрном перце есть нечто под названием пиперин. Этот элемент помогает восстановить иммунитет, что идеально после того, как вы переболели», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.

Также она упомянула о пользе рыбы, красной икры, молочных продуктов во время восстановительного периода. А вот сахар, сладости, выпечку и алкоголь лучше всего на это время исключить из рациона, считает врач. Кроме этого, специалист отметила, что питание должно быть сбалансировано.

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#врач
#иммунитет
#питание
#здоровье
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Врач Парфёнова опровергла миф о вреде бальзамов для губ зимой
07 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявила, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.
«Кожа нуждается в увлажнении круглый год, а в зимний период, с началом отопительного сезона, особенно. Мнение о том, что зимой нельзя использовать увлажняющие косметические средства для лица и для губ, неверно. Использовать их можно, нанося их не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. При этом более актуальными могут быть питательные средства и эмоленты, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи, снимают зуд, сухость и раздражение», – объяснила в беседе с «Петербургским дневником» Парфёнова.

В то же время специалист призвала проверять состав косметической продукции, поскольку многое зависит именно от этого. При выборе средств Парфёнова рекомендовала обращать внимание на те, что содержат полезные ингредиенты.

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#косметология
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Запоры и депрессию назвали ранними симптомами неизлечимого заболевания
Врач Луапре: На ранней стадии рассеянный склероз вызывает депрессию и запоры
07 декабря 2023, 15:22

Фото: istock / simpson33

Запоры, депрессия, а также инфекции мочеполовой системы могут быть симптомами рассеянного склероза. Об этом рассказал врач-невролог из Университета Сорбонны в Париже Селин Луапре, сообщает Daily Mail
Луапре рассказала, что были изучены 20 тысяч медицинских карт пациентов с рассеянным склерозом. Оказалось, что люди до постановки диагноза  на 50% чаще жаловались на запоры, чем люди без заболевания. Помимо этого, она добавила, что на начальных стадиях риск развития инфекций мочевыводящих путей у страдающих склерозом был выше на 38%, нарушений половой системы — на 37%, депрессии — на 22% и инфекций мочевого пузыря — на 21%.

Врач обратила внимание, что эти симптомы не всегда гарантированного говорят об этой болезни. Она предупредила, что рассеянный склероз неизлечимое аутоиммунное заболевание и в случае возникновения подобных симптомов стоит обратить к медикам, чтобы вовремя установить диагноз. 

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#люди
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Нарколог Сараев призвал избегать друзей, которые мешают бросить пить
07 декабря 2023, 15:16

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Отказаться от алкоголя бывает трудно, когда в окружении много выпивающих людей. В таких случаях наркологи советуют сменить окружение и ставить свои интересы и своё здоровье на первое место. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев.
«Нужно избегать те компании, где употребляют алкоголь, пообщаться с другими категориями людей, где это не принято делать. Если вы испытываете давление со стороны компании, то эта компания вам точно больше не нужна, вам нужно её поменять, даже если это компания не просто группа людей, а рабочий коллектив и так далее», — сказал специалист.
Сараев почеркнул, что невозможность отказать человеку при предложении выпить, может говорить о наличии психологических проблем.
«Если человек страдает от того, что люди вокруг употребляют и он не может из-за этого им отказать, то, возможно, тут присутствует какое-то психопатологическое состояние, требующее коррекции со стороны специалистов. Если же возникает мысль, что вокруг одни зависимые или злоупотребляющие люди, значит, у вас есть проблемы с восприятием. В этом случае также рекомендуется обратиться к специалисту», — отметил он.
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