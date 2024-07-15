Раскрыты неожиданные свойства хрена

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Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.
«Хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В нём достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием. Хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, но он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.
Ранее врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявляла, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.
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