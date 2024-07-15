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Раскрыты неожиданные свойства хрена

Врач Тимощенко: В хрене много витамина C
15 июля 2024, 19:33
Фото: iStock/eskymaks

Фото: iStock/eskymaks

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.


«Хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В нём достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием. Хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, но он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявляла, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.

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#терапевт
#овощи
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Врач Солнцева рекомендовала средиземноморскую диету для нормализации сна
15 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/los_angela

Врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявила, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.
«Исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и др. Средиземноморская диета хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – пояснила в беседе с Газета.ру Солнцева.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#врач
#диетолог
#здоровье
#питание
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Врач Тен раскрыла, кому противопоказан шоколад
Врач Тен не рекомендовала шоколад диабетикам и кормящим мамам
15 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Chernykov

Терапевт Зарема Тен заявила, что шоколад противопоказан людям, больным диабетом, детям до трёх лет, а также кормящим мамам.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что продукт может существенно навредить людям с гипертонией и подагрой из-за содержащегося в нём кофеина и сахара. Также, по её словам, осторожным с шоколадом надо быть и аллергикам.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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#диетолог
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#здоровье
#питание
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Назван оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей
15 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/Povareshka

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что замороженные ягоды и овощи можно хранить в течение двух лет.
«Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.

До этого россиянам раскрыли, какими полезными для здоровья напитками можно заменить сладкую газировку. Как пишет Общественная Служба Новостей, для замены подойдут вода с фруктами и ягодами, холодный чай, комбуча, домашний лимонад, колд брю.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#здоровье
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В Павловском Посаде 25 июля проведут День донора
15 июля 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию по сбору донорской крови проведут 25 июля в доме культуры «Октябрьский» в Павловском Посаде, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кровь можно будет сдать с 9 утра до полудня. Накануне перед сдачей крови донору нельзя есть жирное и употреблять спиртные напитки. Утром рекомендуется легко позавтракать и выпить чай с сахаром», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для сдачи донорской крови есть ряд противопоказаний. В их число входит перенесённый туберкулёз и гепатит, беременность, проводившееся ранее переливание крови, а также постоянный приём сильнодействующих препаратов. Кроме того, ограничения накладывают перенесённые ангина, ОРВИ и грипп — переболевший может стать донором не ранее, чем спустя две недели после выздоровления.

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#донорская кровь
#акция
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Акция «Проверь здоровье в парке» с начала лета привлекла около 5 тыс. жителей
15 июля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

540 человек стали в минувшие выходные участниками акции «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 33 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут прийти в поликлинику в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 540 человек, а с начала лета – уже почти 5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что при необходимости пациентов направляли на более углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

О том, в каких парках пройдет акция в ближайшие выходные, в министерстве пообещали рассказать в конце недели.

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#минздрав мо
#здоровье
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#проверка
#диспансеризация
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Врачу Стрелкову вручили знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин»
15 июля 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин» получил заведующий отделением травматологии Клинской больницы Николай Стрелков, награду ему вручила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Николай Митрофанович Стрелков начал свой трудовой путь хирургом медсанчасти клинского предприятия «Химволокно», в 1988 году его перевели в Городскую больницу. Здесь начиная с 2007 года он возглавляет травматологическое отделение. При этом доктор Стрелков продолжает проводить операции», — говорится в сообщении.
В начале июля Николаю Стрелкову исполнилось 70 лет. Он постоянно повышает свою квалификацию и владеет самыми современными методиками лечения травматологических больных. Кроме того, доктор Стрелков является почётным донором России.

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В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли более 34 тыс. детей
15 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 34 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, это исследование позволяет выявить генетические болезни на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Всем новорожденным в Подмосковье проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. Всего с начала года были обследованы более 34 тыс. детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он отметил, что ранняя диагностика генетических болезней позволяет выявить детей, входящих в группу риска, и своевременно начать терапию, а также обеспечить диспансерное наблюдение.

Для неонатального скрининга берётся кровь из пятки новорождённого. Если анализ показывает какие-то отклонения, с родителями связываются медики и объясняют дальнейший порядок действий.

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#здоровье
#новорождённые
#анализы
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю
12 июля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Начинать собрать ребёнка в летний лагерь следует заранее.
Прежде всего, необходимо позаботиться о его здоровье, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева
«Для отъезжающего в лагерь ребёнка нужно оформить в поликлинике справку 079/у. В некоторых российских лагерях есть собственные формы таких справок. Их можно скачать на сайте организации и внести туда сведения о проведённой вакцинации, перенесенных заболеваниях, результаты анализов и так далее», – посоветовала врач.
Важно наличие у ребёнка всех прививок в соответствии с возрастом. На справке обязательно должны стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она будет недействительной.
«Перед отправкой необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. Помимо этого, нужно взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Она действительна в течение трёх дней. Не забудьте о копии полиса ОМС, свидетельстве о рождении или паспорте, а также о согласии родителей на обработку индивидуальных данных ребёнка», – добавила профессор.
По её словам, иногда в случае экстренных ситуаций нужно согласие на медицинское вмешательство. Кроме того, надо поставьте в известность медперсонал и вожатых лагеря о наличии у ребёнка аллергии и других хронических заболеваний.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Дианова назвала отличную замену сразу нескольким блюдам
12 июля 2024, 20:29

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
Она отметила, что исследования доказывают, что хумус является блюдом, которое влияет на чувство голода и гипогликемический индекс. Так, по её словам, те, кто употреблял хумус, перекусывали в 2 раза реже тех, кто его не ел.

«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 граммах содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза организма совершенно иная», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.

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#врач
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#питание
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