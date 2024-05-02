Диетолог Журавлева заявила об опасности сельдерея для женщин

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
Также врач предостерегла от употребления продукта людей с повышенной кислотностью желудка.
Вместе с тем, специалист напомнила о большой пользе сельдерея, который способен очистить печень и почки, вывести токсины, улучшить процессы пищеварения, снизить воспаления. Он содержит много питательных веществ и витаминов, которые могут помочь, в том числе, при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева заявила, что бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью.
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«Противопоказан он для людей с проблемами почек и их патологиями. Сок – сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Вместе с тем, специалист напомнила о большой пользе сельдерея, который способен очистить печень и почки, вывести токсины, улучшить процессы пищеварения, снизить воспаления. Он содержит много питательных веществ и витаминов, которые могут помочь, в том числе, при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева заявила, что бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью.
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Мелисса Тимофеева