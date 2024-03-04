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Врач раскрыла необходимость пищевых добавок в продуктах

Гастроэнтеролог Кашух: добавка Е250 замедляет рост бактерий, вызывающих ботулизм
04 марта 2024, 13:01
Фото: iStock/erierika

Фото: iStock/erierika

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», чем полезны пищевые добавки.
Их подразделяют на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители, регуляторы кислотности, загустители, эмульгаторы и антиоксиданты.

Все эти вещества прописаны на этикетках продуктов. Они обозначаются буквой Е и комбинацией из нескольких цифр. Такой код принял в классификации Евросоюза.


Собеседница «Газеты.Ru» призвала не впадать в панику при виде этих веществ в составе. Так, под обозначением Е500 скрывается обычная сода, которая есть на каждой кухне. Е330 – это лимонная кислота, а Е406 – агар-агар.

Без добавления консервантов и прочих добавок продукты не будут храниться длительное время даже при низких температурах, а также станут источниками серьёзных заболеваний.

Так, например, нитрит натрия (Е250) используется в приготовлении колбас и прочей мясной продукции. Благодаря ему, продукции придаётся вкус и сохраняется её цвет. Вместе с тем, эта добавка позволяет предотвратить развитие клостридий, которые становятся причиной ботулизма – сильнейшего отравления.

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#здоровье
#питание
#продукты
#врач
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Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
04 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Врачи Московской области используют ИИ-технологии для голосового ввода данных в медицинские карты пациентов, что значительно ускорило процесс заполнения документов, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Благодаря технологии искусственного интеллекта врачи могут уделять больше времени осмотру и консультации пациентов. С момента появления голосового ввода данных заполнение медкарт удалось ускорить в среднем на 47%», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.
В министерстве также добавили, что искусственный интеллект в Московской области используется также в сферах транспорта, образования, экологии, городского хозяйства и пр. Полный перечень ИИ-решений размещён на портале «Цифровое Подмосковье». Там же можно внести своё предложение по использованию искусственного интеллекта в какой-либо из отраслей Подмосковья.

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#здравоохранение
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#мингосуправления мо
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«Железные показатели»: Эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы
Центр крови Подмосковья: после зимы нужно следить за уровнем железа в крови
04 марта 2024, 09:57

Фото: istock / YakobchukOlena

Зима является непростым и длительным периодом для жителей Подмосковья. Чаще всего холода наступают еще в ноябре, а заканчиваются не раньше марта.

«Все это время житель Московской области получает мало солнечного света, капризный климат — от высоких минусов до нуля и обратно, сильные ветра, снегопады, а в перерывах немного солнца. Мы начинаем меньше гулять, бежим из дома на работу и обратно, все это провоцирует снижение иммунитета, скопление усталости. Мы получаем меньше витаминов из продуктов, меньше солнечного витамина Д», — пояснили эксперты Центра крови Подмосковья.
Под конец зимнего периода организм истощен и необходимо следить за показателями железа и гемоглобина. Низкие значения этих параметров могут маскироваться под «сезонную» усталость, но фактически причина гораздо глубже.

Специалисты призвали в случае головокружения, слабости, шума в ушах, снижения работоспособности, раздражительности и апатии сдать анализы на железо и гемоглобин.

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Продолжающий заниматься сексом в 66 лет мужчина удивился неожиданной перемене
Секс-коуч Юзвяк: эякуляция может пропадать из-за лекарств от диабета
04 марта 2024, 07:44

Фото: istock / monkeybusinessimages

Секс-коуч Рич Юзвяк дал ему совет мужчине, который в 66 лет перестал эякулировать после секса. Об этом пишет издание Slate.
В письме мужчина пояснил, что продолжает активно заниматься интимом, а в последнее время испытывает оргазм и эякулирует без спермы. Он уточнил, что недавно проводил плановый осмотр здоровья, показавший, что все в порядке, и принимает лекарства от диабета. Кроме того, мужчина иногда прибегает к препаратам для эрекции.

«Это был Ниагарский водопад, а теперь Рио-Гранде, то есть почти ничего. А мне нравилась мокрая сексуальная жизнь», — поделился он.
Мужчина спросил, можно ли вернуть эякуляцию. Юзвяк пояснил, что данное состояние может быть связано с диабетом и называется ретроградной эякуляцией.

«Процессы, которые необходимы, чтобы исторгнуть эякулят, не запускаются из-за неврологических изменений, вызванных диабетом, и сперма оказывается в мочевом пузыре», — рассказал андролог Чарльз Велливер, с которым консультировался Юзвяк.
Андролог отметил, что к исчезновению эякуляции тоже приводят некоторые лекарства от заболеваний простаты. Он посоветовал автору письма проконсультироваться с врачом, который подберет ему препарат, купирующий ретроградную эякуляцию.

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#секс
#лекарства
#жизнь
#врач
#мужчина
#письма
#препараты
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Учёные рассказали о погодных условиях, увеличивающих риск развития инсульта
02 марта 2024, 17:41

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Учёные-медики провели исследование с целью изучения влияния климатических изменений на организм и здоровье человека. Выяснилось, что длительное воздействие повышенной температуры атмосферного воздуха увеличивает риск развития острого ишемического инсульта.
Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Network Open. В ходе проведённых исследований тщательному анализу были подвергнуты данные 82 тысяч пациентов из Китая, у которых был диагностирован острый ишемический инсульт. Результаты брались за период с 2019 по 2021 год. Исследователи учитывали самые разнообразные факторы влияния. Например, возраст, наличие вредных привычек, пол, место жительства, общее состояние здоровья.

Результаты исследования показали, что риск возникновения инсульта возрастал по мере повышения температуры воздуха. Причем чем дольше длилось воздействие повышенной температуры, тем больше была вероятность инсульта. Особенно уязвимыми оказались жители северных регионов, непривычные к теплу, мужчины и пациенты с дислипидемией или фибрилляцией предсердий.

Учёные также отметили важность для пожилых людей избегать длительного воздействия высоких температур, чтобы не подвергаться лишний раз риску инсульта.

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#температура
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В подмосковных Люберцах зафиксирована вспышка кори
02 марта 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Singjai20

В городе Люберцы Московской области зафиксирована вспышка кори. Объявление о выявленном случае заболевания у мужчины, живущего по этому адресу, появилось на двери подъезда дома по улице Митрофанова.
Жильцов всей лестничной клетки настоятельно просят пройти вакцинацию независимо от возраста, передаёт телеграм-канал «Рай и МКАД | Подмосковье». Администрация и медики поясняют, что это необходимо для сохранения их же собственного здоровья, а также в целях препятствования дальнейшему распространению инфекции и возникновению эпидемии опасной болезни, которая в советское время успешными профилактическими мерами была низведена редким лёгким детским недугом.

Ещё один случай заболевания выявлен также на Вертолётной улице Люберец. Соседей заболевшего также просят пройти вакцинацию. Для этого достаточно обратиться в участковую поликлинику.

В конце января в столичном регионе уже появлялись подобные сообщения. Был выявлен один заболевший в Северном Тушино на северо-западе Москвы. Тогда инфекционистам удалось предпринять экстренные меры и не допустить распространения болезни.

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#инфекция
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В мире насчитывается уже более миллиарда людей с ожирением
The Lancet: число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард
02 марта 2024, 03:57

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Общее число людей с ожирением во всем мире превысило один миллиард человек — к таким выводам пришли учёные и специалисты по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration, опубликовавшие результаты своего исследования в британском научном журнале The Lancet.
По данным учёных, уровень ожирения среди детей и подростков в 2022 году в четыре раза превысил показатель 1990 года, а среди взрослых число страдающих этим недугом более чем удвоилось у женщин и почти утроилось у мужчин. В общей же сложности в 2022 году ожирением страдали 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых.

За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков в мире с недостаточным весом сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков.

Взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела (ИМТ) превышал или равнялся 30 килограммам на метр в квадрате, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их ИМТ был ниже 18,5 килограмма на метр в квадрате.

Еще в начале августа глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в нашей стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%. А в октябре 2023 года на заседании Совета по физкультуре и спорту он рассказал, что ​общее число таких людей сейчас составляет 11 процентов от всего населения страны.

Ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.

Ранее врач-эндокринолог Алена Шепелева рассказала, от чего возникает ожирение и чем оно может быть опасно. Специалист пояснила, что причинами ожирения могут быть нарушения пищеварительной или эндокринной системы, однако главной причиной являются избыточные калории. Человек набирает лишний вес, когда в организм поступает больше питательных веществ.


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#ожирение
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#исследование
#великобритания
#ученые
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Подмосковный иммунолог Никонова дала советы по укреплению иммунитета детей
01 марта 2024, 22:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главная задача иммунитета – поддержание здоровья вне зависимости от времени года. Помочь иммунной системе справиться с этой важной функцией можно при соблюдении определённых правил, сообщила заведующая отделением аллергологии-иммунологии НИКИ детства, детский аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Она рассказала, как снизить риск заражения ОРВИ и другими заболеваниями в начале весны.
«Необходимо своевременно лечить у ребёнка острые и хронические заболевания. При этом болеть ОРВИ и простудой лучше без использования иммуностимуляторов с недоказанной эффективностью. Лучше оставьте ребёнка дома и позвольте иммунной системе направить все силы на борьбу с заболеванием», – подчеркнула специалист, слова которой приводят в пресс-службе Минздрава Московской области.
По её словам, детскую иммунную систему истощают переживания, тревога и стресс. Поэтому важно создать дома комфортную атмосферу, больше гулять, в удовольствие заниматься спортом, находить время на хобби и общение с ровесниками. Врач также посоветовала меньше времени проводить перед экраном компьютеров и гаджетов.
«Всегда старайтесь сбалансированно и разнообразно кормить детей. Ребёнку необходимы три полноценных приёма пищи в день и перекусы между ними. Для перекусов дома должны быть фрукты и овощи, сыр, творог и яйца – в них содержится витамин В12, недостаток которого приводит к раздражительности, депрессии и нервным расстройствам», – добавила врач.
Дать ребёнку с собой в школу она рекомендовала зерновой хлеб, орехи, сыр, фрукты, воду, отвар шиповника или компот. А лучший помощник иммунитета – это сон.
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«Для качественного и полноценного сна в спальне должно быть темно. В темноте вырабатывается мелатонин – гормон, восстанавливающий иммунную систему. Ребёнок должен спать ночью не менее 8-9 часов, а ложиться спать не позднее 22 часов. До семи лет ребёнку необходим дневной сон», – заключила Екатерина Никонова.
В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Первый весенний день выбран для этого праздника не зря. После зимы иммунная система человека более ослаблена и начинает давать сбои.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как спасти ампутированный палец
01 марта 2024, 21:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

При травматической ампутации пальца необходимо быть готовым как можно быстрее оказать первую помощь. Об этом сообщил главный внештатный специалист детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Усадите или лучше уложите пострадавшего, приподнимите ему ноги, так как велика вероятность шока или потери сознания. Прижмите рану чистой тканью, это поможет остановить кровотечение. Если ампутировано несколько пальцев, вложите в ладонь свёрнутую в валик ткань или целый бинт и сожмите ладонь пострадавшего в кулак так, чтобы травмированные пальцы упирались в валик», – посоветовал врач, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Если пострадал один палец, можно наложить на него давящую повязку, продолжил Григорьев.

«Вызовите скорую помощь, найдите ампутированный палец и поместите в холод. Ни в коем случае не мойте его водой и не кладите в снег или лёд, иначе в нём будет сложно возобновить кровообращение. Ампутированную часть кладём в чистую ткать, затем в чистый пакет. Пакет с ампутированной частью помещаем в пакет с холодной водой со льдом и доставляем в больницу вместе с пострадавшим», – добавил медик.
Он ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем лечить.

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#подмосковье
#московская область
#травма
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
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Медицинский робот Светлана с начала года принял 1,2 млн звонков
01 марта 2024, 19:20

Фото: Istockphoto / Prostock-Studio

Робот Светлана с начала года принял около 1,2 млн звонков от жителей Московской области. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
«Робот обладает широким спектром возможностей благодаря искусственному интеллекту. С начала года он обработал почти 1,2 млн входящих звонков и сделал более 650 тыс. исходящих. Он приглашал жителей региона на диспансеризацию, в том числе углублённую, рассказывал о возможности купить лекарство с доставкой на дом», – пояснила Стригункова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, робот может вызвать врача на дом, записать на приём, а также выполнить исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает граждан, к которым накануне выезжала скорая помощь, получить оценку её работы.

Также по номеру 122 можно оставить заявку на получение информации о состоянии находящихся в больнице родственников. Сотрудник стационара или лечащий врач сам свяжется с родственником пациента и ответит на его вопросы.

Голосовая помощница работает круглосуточно и может одновременно принимать до 600 звонков.

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#минздрав мо
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