Врач раскрыла необходимость пищевых добавок в продуктах

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Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», чем полезны пищевые добавки.
Их подразделяют на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители, регуляторы кислотности, загустители, эмульгаторы и антиоксиданты.
Все эти вещества прописаны на этикетках продуктов. Они обозначаются буквой Е и комбинацией из нескольких цифр. Такой код принял в классификации Евросоюза.
Собеседница «Газеты.Ru» призвала не впадать в панику при виде этих веществ в составе. Так, под обозначением Е500 скрывается обычная сода, которая есть на каждой кухне. Е330 – это лимонная кислота, а Е406 – агар-агар.
Без добавления консервантов и прочих добавок продукты не будут храниться длительное время даже при низких температурах, а также станут источниками серьёзных заболеваний.
Так, например, нитрит натрия (Е250) используется в приготовлении колбас и прочей мясной продукции. Благодаря ему, продукции придаётся вкус и сохраняется её цвет. Вместе с тем, эта добавка позволяет предотвратить развитие клостридий, которые становятся причиной ботулизма – сильнейшего отравления.
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Все эти вещества прописаны на этикетках продуктов. Они обозначаются буквой Е и комбинацией из нескольких цифр. Такой код принял в классификации Евросоюза.
Без добавления консервантов и прочих добавок продукты не будут храниться длительное время даже при низких температурах, а также станут источниками серьёзных заболеваний.
Так, например, нитрит натрия (Е250) используется в приготовлении колбас и прочей мясной продукции. Благодаря ему, продукции придаётся вкус и сохраняется её цвет. Вместе с тем, эта добавка позволяет предотвратить развитие клостридий, которые становятся причиной ботулизма – сильнейшего отравления.
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Анастасия Чинкова