Диетолог Журавлёва рассказала о вреде употребления продуктов с «мясным клеем»

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За первые шесть месяцев 2024 года в России было зафиксировано 28 случаев использования трансглютаминазы, известной также как «мясной клей», в пищевых продуктах. О вреде употребления таких продуктов рассказала врач-диетолог Полина Журавлёва.
В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист назвала трансглютаминазу «монстроферментом», отметив, что он, конечно, облегчает процесс производства, но при этом наносит значительный ущерб здоровью. Он негативно влияет на пищеварение, иммунитет, а также может провоцировать развитие таких серьёзных заболеваний, как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
Врач пояснила, что этот фермент может менять структуру белков. Он по сути склеивает их между собой, и они не могут свободно передвигаться. Эксперт подчеркнула, что «мясной клей» благодаря созданию сложных белковых соединений повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.
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Александр Бойцов