Россиян предупредили об опасности долго пролежавшей в машине бутылки воды

13 октября 2026, 16:07

Врач Неронов: Долго лежавшая в машине вода может быть источником токсикоинфекции

Фото: iStock/Satjawat Boontanataweepol

Инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил, чем может быть опасно употребление воды из бутылки, которая долго пролежала в машине. Об этом пишет «Лента.ру».