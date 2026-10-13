Россиян предупредили об опасности долго пролежавшей в машине бутылки воды
Инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил, чем может быть опасно употребление воды из бутылки, которая долго пролежала в машине. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно мнению специалиста, оставленная в автомобиле бутылка воды может стать причиной токсикоинфекции, особенно если из нее уже пили. Дело в том, что при каждом глотке в воду попадают микроорганизмы из ротовой полости. Большинство из них безвредны для здорового человека, но при высоких температурах они начинают активно размножаться. Кроме того, в напиток могут попасть бактерии с рук или из окружающей среды.
Неронов подчеркнул, что вода становится опасной уже через несколько дней, хотя точный срок безопасного хранения определить сложно. Врач отметил, что риск инфекций возрастает, если бутылка находилась в машине на солнце при температуре 30-40 градусов.
Врач предупредил, что вода из многоразовой тары может представлять опасность, если бутылку не мыть регулярно. На внутренних стенках постепенно образуется биопленка — слой микроорганизмов, который способствует дальнейшему размножению бактерий. Поэтому Неронов рекомендовал ежедневно тщательно мыть и полностью высушивать многоразовые бутылки. Инфекционист добавил, что закрытая заводская тара более безопасна, так как в нее практически не попадают микроорганизмы.
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