Диетолог Пичугина рассказала, какая еда защищает от последствий стресса

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Специалисты разделяют стресс на два типа: аутостресс и дистресс. Первый вид является нормальной реакцией на жизненные ситуации и не наносит вреда здоровью, в то время как второй — хронический стресс — может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии.
«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — говорит главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.Мужчинам рекомендуется потреблять до 95 грамм белка в день, а женщинам — до 90 грамм. Важно выбирать высококачественные источники белка, такие как рыба и морепродукты, индейка, баранина, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты и сыры.
Жиры необходимы для функционирования различных систем организма, поэтому их не следует полностью исключать из рациона. Полезные жиры содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо и растительных маслах первого отжима. Трансжиры, такие как маргарин, майонез, плавленый сыр, глазированные сырки, фастфуд и растительные сливки, следует избегать.
Врач также советует ограничить потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и кондитерские изделия, и заменить их полезными цельными злаками, бобовыми, овощами, ягодами и фруктами. Фрукты лучше всего употреблять до 15 часов дня.
Антиоксиданты играют важную роль в защите клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислению и повреждению клеток. Они помогают предотвратить потерю клетками своей способности к восстановлению. Среди антиоксидантов можно выделить витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зелёного чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких фруктах и овощах, зерновых, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.
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Дайана Хусинова