В Подмосковье прививку от гриппа получили уже более 210 тысяч детей

Международный день информирования о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября. Это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется в значительном снижении умственных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и психических функций. Болезнь названа в честь доктора Алоиса Альцгеймера, который впервые описал её в 1906 году.