В Подмосковье прививку от гриппа получили уже более 210 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сезонная кампания по вакцинации от гриппа проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию прошли уже более 210 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. (…) Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что в Подмосковье сделать ребёнку прививку от гриппа можно не только в поликлинике, но и в школе или детском саду.
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