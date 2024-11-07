В Подмосковье до конца года откроют три новые поликлиники

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Три новые поликлиники планируют сдать в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова в кулуарах VIII съезда терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику».
«До конца года в эксплуатацию будут введены три новые поликлиники — в Лосино-Петровском, Сергиевом Посаде и в Лобне. Мы очень стараемся успеть до конца декабря — сделать такой новогодний подарок нашим жителям», — сказала Ольга Отдельнова.Она также отметила, что в текущем году были открыты после капитального ремонта две поликлиники — в Жуковском и Истре.
Кроме того, Ольга Отдельнова подчеркнула, что в рамках развития сферы здравоохранения в Московской области действует ряд льгот для медицинских работников.
«Это и социальная ипотека, и программа «Земский доктор», и программа компенсации аренды жилья. Таким образом мы привлекаем врачей из других регионов. Действует также программа «Приведи друга», чтобы наше сообщество было сплочённым и имело возможность заботиться о жителях нашего Подмосковья», — сказала Отдельнова.Она добавила, что самой востребованной льготой в настоящее время является компенсация за аренду жилья, и сообщила, что эта мера поддержки будет действовать в регионе и в будущем году.
VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится на базе МОНИКИ им. Владимирского 7-8 ноября.
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