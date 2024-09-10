«Дискомфорт и раздражение»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять лук

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9 сентября в России отмечался день лука. В Древней Руси крестьяне в этот день украшали свои дома луковыми косами и венками, а ещё устраивали праздник и народные гулянья. Всем известно, что лук полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что лук полезен за счет сернистых соединений, которые содержит в своем составе. Также лук необходим для красоты.
Лук, по словам психолога пищевого поведения, можно добавлять во все овощные супы и рагу. Также его можно употреблять в свежем виде, вымочив в воде, чтобы ушла сильная горечь.
Но все не так однозначно, потому Нурия Дианова указала на некоторые нюансы и противопоказания.
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«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — рассказала диетолог.
Лук, по словам психолога пищевого поведения, можно добавлять во все овощные супы и рагу. Также его можно употреблять в свежем виде, вымочив в воде, чтобы ушла сильная горечь.
Но все не так однозначно, потому Нурия Дианова указала на некоторые нюансы и противопоказания.
«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», — объяснила специалист.
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Анастасия Бондарева