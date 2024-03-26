В Подмосковье 2,5 тыс. детей осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Порядка 2,5 тыс. детей осмотрели специалисты мобильного комплекса НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выездных комплексах работают узкопрофильные специалисты, которые помогают выявлять различные заболевания у детей и направляют их на своевременное лечение.
Стоит отметить, что данная программа работает с 2022 года.
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«В ходе выездов нашего мобильного комплекса врачи осмотрели уже 2.5 тыс. детей с начала года. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.
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Мира Полтева