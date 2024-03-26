В Балашихе врачи смогли вернуть зрение ослепшему пенсионеру

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Балашихинские врачи полностью восстановили зрение ослепшему 68-летнему мужчине. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина обратился с жалобами на резкое падение зрение, которое он наблюдал в течении двух лет. В ходе осмотра врачи диагностировали катаракту обоих глаз.
Стоит отметить, что на данный момент мужчина проходит амбулаторное лечение под наблюдением специалистов.
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«Из-за патологических изменений в хрусталике пациент смотрел на окружающий мир с ощущением пелены на глазах. Мы провели хирургическое лечение катаракты через микропрокол. В разрез ввели ультразвуковой зонд, который разрушил помутневший хрусталик, взамен установили прозрачную линзу. Операции на глазах были выполнены поэтапно с промежутком в один месяц. Сейчас пациент видит правым глазом на 100%. На левом глазу пока сохранился небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается», — поделился врач-офтальмохирург Александр Серпутько.
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Мира Полтева