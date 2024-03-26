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В Балашихе врачи смогли вернуть зрение ослепшему пенсионеру

26 марта 2024, 12:57
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи полностью восстановили зрение ослепшему 68-летнему мужчине. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина обратился с жалобами на резкое падение зрение, которое он наблюдал в течении двух лет. В ходе осмотра врачи диагностировали катаракту обоих глаз.

«Из-за патологических изменений в хрусталике пациент смотрел на окружающий мир с ощущением пелены на глазах. Мы провели хирургическое лечение катаракты через микропрокол. В разрез ввели ультразвуковой зонд, который разрушил помутневший хрусталик, взамен установили прозрачную линзу. Операции на глазах были выполнены поэтапно с промежутком в один месяц. Сейчас пациент видит правым глазом на 100%. На левом глазу пока сохранился небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается», — поделился врач-офтальмохирург Александр Серпутько.


Стоит отметить, что на данный момент мужчина проходит амбулаторное лечение под наблюдением специалистов.

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Нутрициолог Придачина заявила об опасности веганства для беременных
26 марта 2024, 19:36

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Нутрициолог Ксения Придачина заявила, что веганство может быть опасно для беременных женщин, а также для детей и подростков.
Она пояснила, что такая система питания может вызвать дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода, что очень вредно для организма.

«Веганство вредно для беременных, детей и подростков. Есть риск развития анемии, задержки роста у детей из-за дефицита белка, цинка, витаминов В6, В12, витамина D, йода. Исключение животных продуктов из рациона детей и подростков не является полноценным питанием», — отметила в беседе с NEWS.ru Придачина.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека. По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.

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Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%
Врач Заплавнова: Излечиться от болезни можно нулевой и первой стадиях
26 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Povozniuk

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что добиться полной пятилетней выживаемости при онкологии можно, выявив заболевание на нулевой или первой стадиях.
«Нулевая стадия: опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования просто удалить. Практически у 100% пациентов удаётся добиться ремиссии. Первая стадия: небольшая опухоль в пределах одного органа, немного больше нулевой. Её относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.

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#опухоль
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#лечение
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В Королёве построят поликлинику на тысячу посещений в смену
26 марта 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на тысячу помещений в смену, построят на улице Циолковского в Королёве — на территории Королёвской горбольницы № 1, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту, поликлиника рассчитана на обслуживание 600 взрослых и 300 маленьких пациентов за одну смену. Кроме того, в состав медицинского учреждения войдёт травмопункт на 100 посещений в смену», — уточнил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Общая площадь здания переменной этажности составит более 17 тысяч квадратных метров. Входы во взрослое отделение, детское отделение и травматологический пункт будут разными.

Приём в поликлинике будут вести терапевты и педиатры, а также узкие специалисты — офтальмологи, неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи и пр. Кроме того, в поликлинике будут организованы дневные стационары на 36 коек, центр здоровья и центр амбулаторной помощи онкобольным.

Строительство поликлиники должно быть завершено в 2026 году.

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Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье 2,5 тыс. детей осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства

В Долгопрудном врачи поставили на ноги пациента с травмой позвоночника
#королёв
#поликлиника
#строительство
#мособлархитектура
#владислав гордиенко
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Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья
26 марта 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 900 тысяч жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года профосмотры и диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 900 тысяч человек. В результате у них было выявлено более 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.

В министерстве напомнили, что для прохождения диспансеризации жители Московской области могут обратиться в свою поликлинику, кроме того, первый этап осмотра проводится и в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах, вошедших в программу «Эффективный ФАП».

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В Балашихе врачи смогли вернуть зрение ослепшему пенсионеру
#диспансеризация
#профилактика
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье 2,5 тыс. детей осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства
26 марта 2024, 14:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Порядка 2,5 тыс. детей осмотрели специалисты мобильного комплекса НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выездных комплексах работают узкопрофильные специалисты, которые помогают выявлять различные заболевания у детей и направляют их на своевременное лечение.

«В ходе выездов нашего мобильного комплекса врачи осмотрели уже 2.5 тыс. детей с начала года. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что данная программа работает с 2022 года.

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#дети
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В Долгопрудном врачи поставили на ноги пациента с травмой позвоночника
26 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Долгопрудненские врачи провели операцию на позвоночнике 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
38-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на слабость в ногах и резкую боль в пояснице. В ходе диагностики у него выявили спондилолистез — патология, при которой позвонки смещаются относительно друг друга и могут оказывать давление на нервные волокна, вызывая при этом боль.

«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство, во время которого заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника и исключения подвижности позвонков стабилизировали их титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла 2 часа», - поделился зав отделения нейрохирургии Павел Савинков.

Стоит отметить, что сейчас мужчина проходит реабилитацию, после которой продолжит наблюдение у специалистов.

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Невролог Розанов рассказал, как определить первые признаки эпилепсии у ребенка
26 марта 2024, 11:42

Фото: istockphoto / SewcreamStudio

Детский врач-невролог Дмитровской больницы рассказал как не пропустить начало эпилепсии у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» — ежегодное мероприятие, которого направлено на повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

«Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте. Когда случается приступ, у ребенка наблюдаются конвульсивные подергивания, дергается угол рта, течет слюна, а также может пойти пена изо рта или он может обмочиться. Но в некоторых случаях ребенок может просто замереть и начать потирать руки или совершает жующие движения в течение какого-то времени. Кроме этого, чаще всего после приступа ребенок чувствует головную боль и тошноту, а также нарушается координация и речь», — объяснил детский врач-невролог Сергей Розанов.

Кроме этого, он добавил, что первые признаки заболевания могут проявляться как подергивания во сне. Также ещё один фактором является смена поведения ребенка когда он становится навязчивым, плаксивым или задает по кругу одни и те же вопросы.

Стоит отметить, что в случаях если Вы заметили необычные изменения в поведении своего ребенка рекомендуется отвезти его к специалисту.

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#врач
#дети
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#заболевания
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Употребление луковых колец и картофеля фри может повысить риск развития деменции
Daily Mail: Ученые из Чикаго доказали опасность употребления картофеля фри
26 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/Comeback_Images

Картофель фри и луковые кольца могут содержать химические вещества, повышающие риск развития деменции, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Чикагского университета, результаты которого представили на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Антонио, штат Техас.
«Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. <...> Насколько нам известно, мы первыми сообщили, что длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию», — заявили учёные.

Исследователи изучили эффект от приготовления блюд с использованием большого количества растительного масла— которое используется повторно, что часто бывает в ресторанах. Они обнаружили, что старое масло может содержать примеси, разрушающие мозг, которые в конечном итоге попадают в пищу.

У крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием повторно использованных масел, было больше признаков воспаления организма, которое повреждает кровеносные сосуды и ускоряет снижение когнитивных способностей.

Исследователи также обнаружили больше признаков повреждения мозга у крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием разогретого масла, по сравнению с контрольной группой.

Эксперты ранее предупреждали, что повторно использованное растительное масло может повысить риск воздействия таких примесей, как перекиси, которые могут повредить мозг, и акриламид, химическое соединение, получаемое во фритюрницах, которое связано с раком.

Теперь ученые планируют последующее исследование по изучению влияния масла для жарки во фритюре на риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревоги, депрессии и нейродегенерации.

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#болезни
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Мясников: Отсутствие любви в жизни — симптом хронического заболевания
25 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.
При этом, он отметил, что тема любви в контексте природы человека больше философский, нежели медицинский или научный вопрос.

«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал «по образу и подобию», и Мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказывал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.

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