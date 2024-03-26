В Долгопрудном врачи поставили на ноги пациента с травмой позвоночника

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Долгопрудненские врачи провели операцию на позвоночнике 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
38-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на слабость в ногах и резкую боль в пояснице. В ходе диагностики у него выявили спондилолистез — патология, при которой позвонки смещаются относительно друг друга и могут оказывать давление на нервные волокна, вызывая при этом боль.
Стоит отметить, что сейчас мужчина проходит реабилитацию, после которой продолжит наблюдение у специалистов.
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«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство, во время которого заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника и исключения подвижности позвонков стабилизировали их титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла 2 часа», - поделился зав отделения нейрохирургии Павел Савинков.
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Мира Полтева