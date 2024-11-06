Диспансеризацию в Подмосковье прошли около 5 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти пять миллионов человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, профилактические осмотры проводятся в поликлиниках региона, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранение.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Результаты диспансеризации жители Московской области могут обсудить с врачом на телемедицинской консультации: специалист расскажет о состоянии здоровья пациента по итогам диагностики и, при необходимости, направит на дополнительные обследования.
Для прохождения диспансеризации жителям Подмосковья следует обращаться в свою поликлинику, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Возможна также предварительная запись.
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