В Шатуре за 20 млн рублей отремонтировали детскую поликлинику

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели первую операцию в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. В клинику в плановом порядке поступила полуторагодовалая девочка с врождённым пороком сердца и дефектом межжелудочковой перегородки.