В Шатуре за 20 млн рублей отремонтировали детскую поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Шатуре после ремонта начала принимать пациентов детская поликлиника. Всего там медицинскую помощь там получают около 6,6 тыс. детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы продолжаем программу ремонта учреждений здравоохранения региона. В обновлённой детской поликлинике появились комфортные зоны ожидания приёма врача, удобная навигация, игровая комната. На ремонтные работы было направлено около 20 млн рублей», – пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.По данным ведомства, в поликлинике принимают педиатры, стоматологи, невролог, оториноларинголог, окулист и хирург травматолог-ортопед. Там также работают кабинеты физиотерапии, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.
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Лора Луганская