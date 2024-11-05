Врачи Детского центра сделали первую операцию на полностью остановленном сердце

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели первую операцию в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. В клинику в плановом порядке поступила полуторагодовалая девочка с врождённым пороком сердца и дефектом межжелудочковой перегородки.
«При таком пороке сердце работает с избыточной нагрузкой, затрудняя полноценное развитие ребёнка. Он испытывает отдышку при любой нагрузке. Помочь может только операция», – пояснил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.Врачи выполнили радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения. Чтобы устранить дефект, необходимо было остановить сердце. В это время его функцию выполнял специальный аппарат искусственного кровообращения.
Хирурги открыли сердце и устранили дефект между желудочками, подшив синтетическую заплату. Разрез зашили, уже здоровое сердце вновь запустили, и оно перешло на собственное кровообращение.
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