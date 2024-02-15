В Щёлковской больнице диспансеризацию прошли за день более 180 человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 180 жителей Щёлкова, Фрязина и Лосино-Петровского проверили своё здоровье в Щёлковской больнице в единый день диспансеризации в феврале, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диспансеризацию прошли 183 человека, из них на второй этап диспансеризации, предполагающий более тщательные исследования, были направлены 92 человека», — рассказал заведующий поликлиникой Щёлковской больницы Гарик Агаханян.В частности, на дополнительные исследования в связи с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой системы были направлены 46 пациентов, с подозрением на сахарный диабет — 12 человек и два человека — с подозрением на онкологические заболевания.
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