Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи

Фото: istockphoto.com/Magone
Терапевт Виктория Иванова заявила, что злоупотребление жареной пищи может грозить серьёзными проблемами со здоровьем, такими, как онкология, атеросклероз, диабет и т. д.
Вред такой пищи, по её словам, заключается в большом содержании в ней рафинированного масла.
Она подчеркнула, что степень обжарки блюда прямо пропорциональна количеству вредных в ней веществ.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости
Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
«Такой рацион чреват развитием смертельно опасных заболеваний: онкология, сахарный диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт, инфаркт и др. Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Иванова.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости
Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
Мелисса Тимофеева