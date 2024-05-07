Для больниц Подмосковья закупят более 140 аппаратов ИВЛ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 140 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких закупят для подмосковных больниц в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В этом году мы планируем закупить более 140 аппаратов ИВЛ для областных больниц, на эти цели направлено больше 440 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка.Аппараты ИВЛ необходимы пациентам, у которых нарушается функция дыхания, эти аппараты используют в реанимации, для поддержки пациентов во время хирургических вмешательств, а также для недоношенных младенцев. Закупленные в текущем году аппараты поступят в 30 больниц области.
Современное оборудование для медучреждений Московской области закупается по распоряжению главы региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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Лев Каштанов