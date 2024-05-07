Сексолог призвала россиянок реже имитировать оргазм

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Частая имитация оргазма может иметь некоторые негативные последствия как для самого человека, так и для его партнер. Об этом предупредила сексолог Алина Мурзагалиева в беседе с «Лентой.ру».
Мурзагалиева призвала россиянок не имитировать оргазм, поскольку это вводит в заблуждение партнера относительно их сексуальных предпочтений.
Как утверждает эксперт, многие женщины боятся обидеть мужчину, сказав о неудовлетворенности сексом. Но, как указала сексолог, именно с помощью честного и открытого разговора формируется доверие в паре, благодаря которому можно выяснить причину отсутствия оргазма и решение этого вопроса.
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Как утверждает эксперт, многие женщины боятся обидеть мужчину, сказав о неудовлетворенности сексом. Но, как указала сексолог, именно с помощью честного и открытого разговора формируется доверие в паре, благодаря которому можно выяснить причину отсутствия оргазма и решение этого вопроса.
«Достаточно часто обесценивание отсутствия удовольствия в сексе вредит развитию отношений. Открытая и здоровая коммуникация всегда ведет пару к новой ступени и разнообразию в сексе», — подчеркнула Мурзагалиева.Также притворство в постели влияет на самооценку. Человек, который имитирует оргазм, может ощущать чувства провала или обмана. Вместо сомнений в себе сексолог призвала спокойно проанализировать ситуацию и понять причину отсутствия кульминации. Вероятно, это стресс, усталость или слишком короткая прелюдия.
«К имитации больше склонны женщины, поэтому именно у них чаще случается застой крови в области органов малого таза. Если это происходит регулярно, Циркуляция крови нарушается, это оказывает негативное влияние на репродуктивную систему, и женщина начинает «провисать» гормонально. При этом не обходит стороной имитация и мужчин, поэтому стоит помнить, что и их репродуктивная система тоже в зоне риска», — заявила Мурзагалиева.Читайте также:
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Алина Юрчак