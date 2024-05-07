Поликлиника в Павловском Посаде открылась после капремонта

Фото: Надежда Егорова
Капитальный ремонт поликлиники №3 завершили в Павловском Посаде, медицинское учреждение вновь открыло двери для приёма пациентов, передаёт корреспондент Надежда Егорова.
«В поликлинике утеплили стены, сделали отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, обновили входные группы. Внутри здания была проведена перепланировка: метраж кабинетов увеличен, а вдоль стен установлены удобные пластиковые поручни», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках ремонта входные двери были оборудованы системой «антипаника», а в коридорах уложена кафельная плитка.
Обновлённая поликлиника оформлена по единому областному стандарту: во взрослой поликлинике кабинеты сделаны в синих тонах, в детской части медучреждения — в зелёных.
Капитальный ремонт был поведён по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».
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