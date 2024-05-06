Подмосковные больницы с начала года получили восемь передвижных рентген-аппаратов С-дуга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Восемь аппаратов типа С-дуга поступили в медицинские организации Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Такое рентген-оборудование применяют во время операций. Оно позволяет проводить манипуляции под рентген-контролем и получать изображение в режиме реального времени.
«Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров. Из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Как уточнили в ведомстве, новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королёвскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы.
«Передвижной цифровой рентген-аппарат С-дуга помогает нашим врачам проводить сложные операции. Благодаря мобильности аппарата мы получаем снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжёлом состоянии, без сознания. Мы прибегаем к помощи С-дуги при таких травматологических и ортопедических хирургических операциях, а также в детской хирургии и нейрохирургии», – пояснила главврач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.Она добавила, что преимущество такой хирургии – низкая травматичность, и сокращение времени реабилитационного периода пациента. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по национальному проекту «Здравоохранение».
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