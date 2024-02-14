Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья

Фото: Istockphoto / Inside Creative House
Услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области воспользовались почти 60 тысяч женщин. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в прошлом году. Это помогло обновить внешний вид женских консультаций, а также внедрить новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение личным помощником.
Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или через мессенджер.
Подробно о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
Читайте также:
Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах
В Пушкине в будущем году построят детскую поликлинику с бассейном
Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
«Важно, чтобы в период беременности женщина получала медицинскую помощь в комфортных условиях и могла задать волнующие вопросы специалисту. Он поможет записаться на приём, скрининг, консультации врачей, в том числе узкопрофильных. Кроме того, специалист расскажет о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой», – отметила Стригункова.
Подробно о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
Читайте также:
Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах
В Пушкине в будущем году построят детскую поликлинику с бассейном
Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
Лора Луганская