Для больниц Подмосковья закупят более 200 электрохирургических приборов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 200 единиц оборудования для электрохирургии, включая электрокоагуляторы и различные лазеры, закупят в текущем году для 46 больниц Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году для подмосковных больниц планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 миллионов рублей. (…) Новое оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.В министерстве пояснили, что электрохирургическое оборудование позволяет врачу минимизировать кровотечение при операции.
Закупки современной медицинской техники для больниц и поликлиник Московской области проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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Лев Каштанов