В подмосковной деревне Колычево построят фельдшерский здравпункт

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Модульный фельдшерский здравпункт появится в деревне Колычево городского округа Егорьевск, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В новом медицинском учреждении предусмотрены кабинет фельдшера, прививочный кабинет для детей и взрослых, смотровая, стерилизационная и процедурная комнаты, а также палата для длительного пребывания пациентов и помещение для медперсонала. Здравпункт оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.На территории, прилегающей к здравпункту, будет оборудована парковка, а также проведено озеленение и установлены малые архитектурные формы.
Медицинское обслуживание в новом здравпункте смогут получить более 1100 тыс. человек. Завершить строительство должны в конце 2024 года.
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Лев Каштанов