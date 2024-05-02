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В подмосковной деревне Колычево построят фельдшерский здравпункт

02 мая 2024, 13:49
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Модульный фельдшерский здравпункт появится в деревне Колычево городского округа Егорьевск, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В новом медицинском учреждении предусмотрены кабинет фельдшера, прививочный кабинет для детей и взрослых, смотровая, стерилизационная и процедурная комнаты, а также палата для длительного пребывания пациентов и помещение для медперсонала. Здравпункт оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.
На территории, прилегающей к здравпункту, будет оборудована парковка, а также проведено озеленение и установлены малые архитектурные формы.



Медицинское обслуживание в новом здравпункте смогут получить более 1100 тыс. человек. Завершить строительство должны в конце 2024 года.

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#егорьевск
#строительство
#фап
#медицина
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
Для больниц Подмосковья закупят более 200 электрохирургических приборов
02 мая 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 200 единиц оборудования для электрохирургии, включая электрокоагуляторы и различные лазеры, закупят в текущем году для 46 больниц Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году для подмосковных больниц планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 миллионов рублей. (…) Новое оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве пояснили, что электрохирургическое оборудование позволяет врачу минимизировать кровотечение при операции.

Закупки современной медицинской техники для больниц и поликлиник Московской области проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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В шатурском посёлке Пустоши появится ФАП с современным оборудованием
02 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассчитанный на 36 посещений в смену, построят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, на эти цели передан участок площадью 0,5 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь ФАПа составит 200 квадратных метров. В медицинском учреждении предусмотрен кабинет фельдшера, стерилизационная комната, смотровая и процедурный кабинет, а также прививочный кабинет для детей и взрослых. Фельдшерско-акушерский пункт оснастят современным медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.
Прилегающую площадь благоустроят, здесь оборудуют парковку и установят малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в деревне Колычево городского округа Егорьевск будет построен модульный фельдшерский здравпункт, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д».

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#строительство
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#здравоохранение
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В Подмосковье для врачей проводят арт-терапевтические тренинги
02 мая 2024, 11:52

Фото: istockphoto / master1305

Учебный центр НИКИ детства проводит  арт-терапевтические тренинги для врачей. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый арт-терапевтический тренинг для медицинских работников проводят психологи в рамках проекта «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Стоит отметить, что данная терапия помогает справляться со стрессом и тревогой, а также снижает эмоциональное напряжение. Кроме этого, в регионе для детских специалистов проводятся тренинги «эмоциональный интеллект», «профилактика профессионального выгорания» и арт-терапия.

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#врачи
#кардиолог
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Сексолог назвал устраивающий россиянок размер полового члена
02 мая 2024, 03:08

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Некоторым женщинам не важен размер полового органа партнера, поскольку они обладают выраженной чувствительностью внутри влагалища, и размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU рассказал, какой размер в среднем устраивает россиянок.
Эксперт пояснил, что девушкам без сильной чувствительности размер не важен, так как они не ощущают большой половой орган или маленький. Но для женщин с яркими ощущениями играет роль не длина члена, а его диаметр.

«Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий. Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище», — пояснил психотерапевт.
Сексолог отметил, что по данным исследований, размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт.

«Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен», — подытожил Булах.
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#врач
#психотерапевт
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Не стоит злоупотреблять: этот алкогольный напиток убивает либидо у мужчин
Уролог Брусенский: Чрезмерное употребление пива чревато эректильной дисфункцией
01 мая 2024, 04:34

Фото: istock / grinvalds

При частом употреблении пива могут возникать проблемы с эрекцией. Об этом рассказал уролог-андролог Вадим Брусенский.
Пиво является калорийным спиртным напиток, а чувство голода после его употребления и отсутствие физической активности провоцируют отложение жира на животе.

«Жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном», – пояснил врач в беседе с «Газетой.ру».
Как утверждает Брусенский, все это приводит к снижению либидо. При злоупотреблении пивом страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.

Как утверждают специалисты, безопасной дозой для человека являются 300 миллилитров пива дважды в неделю.

«Но если злоупотреблять даже этим «безопасным» количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», – подытожил Брусенский.
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#врач
#диетолог
#пиво
#специалисты
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Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»
Кардиолог Балина: перенос тяжестей на даче чреват инфарктом
30 апреля 2024, 04:26

Фото: istock / Ridofranz

В начале дачного сезона повышается риск инфарктов. Как его избежать, рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина.
Как утверждает врач, отсутствие активности зимой и последующие весенние нагрузки на даче становятся причиной роста числа сердечных приступов. Чтобы их снизить, Балина порекомендовала людям с сердечными болезнями ограничить тяжелые работы, не поднимать тяжести более 5 кг, копать землю и заниматься прополкой сидя.

В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.

Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.

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Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии
29 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач областного онкодиспансера рассказала, как подготовиться к химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обязательно во время приема у к химиотерапевта записывать и конспектировать информацию которую он рассказывает.

«Слушайте, записывайте, задавайте вопросы – нужно уяснить суть лечения, ведь оно будет долгосрочным. Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении. Какие именно лекарства или их сочетания необходимы пациенту, врач определяет индивидуально, в зависимости от вида опухоли, ее локализации, степени распространения и общего состояния здоровья. Практически всегда химиотерапия проводится курсами», — отметила завотделения противоопухолевой лекарственной терапии №12 Жанна Дроздова.

Стоит добавить, что для уменьшения побочных действий следует во время курса химиотерапии отказаться от вердных привычек и наладить питьевой режим, а также четко соблюдать врачебные предписания и график лечения.

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#врач
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#график
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Главврач Иванова рассказала, что входит в набор для младенцев в Петербурге
29 апреля 2024, 17:08

Фото istockphoto / vkuslandia

Главный врач родильного дома №10 г. Санкт-Петербург Лада Иванова отметила, что в набор вещи, которые необходимы малышу, но и которые затем могут быть переданы другим детям.
Обязательно в набор должны входить устройство для подогрева бутылочек, ночник, который может быть с музыкой или с «белым шумом».

«Демисезонный комбинезон – оптимальный вариант для всех детей – он подойдет не только малышам, рожденным осенью и весной, но через непродолжительное время будет актуален как для «зимних», так и для «летних» детей. Важно лишь учитывать, что размер одежды должен быть чуть больше, не сразу на новорожденного. Всегда приятно получить карусель на кроватку», — поделилась врач в беседе с «Петербургский дневник».

Кроме этого, важно включить в набор переноску для новорожденного, в которой можно нести ребёнка в поликлинику и пристегнуть в автомобиле.

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Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
29 апреля 2024, 14:06

Фото: istockphoto / Radist

Диетолог НИКИ рассказала, какой шашлык можно есть детям. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Детям давать шашлык можно только из определенного мяса. Также не рекомендуется давай его детям младше трех лет

«Шашлык должен быть приготовлен из качественного мяса — берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри, как это нередко бывает с плохо приготовленным шашлыком», — поделилась Анна Басова.

Стоит отметить, что ни в коем случае не стоит давать детям готовый маринованный шашлык из магазина. Лучше всего угостить ребенка несколькими кусочками шашлыка из курицы или индейки.

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