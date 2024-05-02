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В Подмосковье для врачей проводят арт-терапевтические тренинги

02 мая 2024, 11:52
Фото: istockphoto / master1305

Фото: istockphoto / master1305

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Учебный центр НИКИ детства проводит  арт-терапевтические тренинги для врачей. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый арт-терапевтический тренинг для медицинских работников проводят психологи в рамках проекта «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.



Стоит отметить, что данная терапия помогает справляться со стрессом и тревогой, а также снижает эмоциональное напряжение. Кроме этого, в регионе для детских специалистов проводятся тренинги «эмоциональный интеллект», «профилактика профессионального выгорания» и арт-терапия.

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#врачи
#кардиолог
#профилактика
#поддержка
#психологическая поддержка
Сексолог назвал устраивающий россиянок размер полового члена
02 мая 2024, 03:08

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Некоторым женщинам не важен размер полового органа партнера, поскольку они обладают выраженной чувствительностью внутри влагалища, и размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU рассказал, какой размер в среднем устраивает россиянок.
Эксперт пояснил, что девушкам без сильной чувствительности размер не важен, так как они не ощущают большой половой орган или маленький. Но для женщин с яркими ощущениями играет роль не длина члена, а его диаметр.

«Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий. Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище», — пояснил психотерапевт.
Сексолог отметил, что по данным исследований, размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт.

«Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен», — подытожил Булах.
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#врач
#психотерапевт
#секс
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Не стоит злоупотреблять: этот алкогольный напиток убивает либидо у мужчин
Уролог Брусенский: Чрезмерное употребление пива чревато эректильной дисфункцией
01 мая 2024, 04:34

Фото: istock / grinvalds

При частом употреблении пива могут возникать проблемы с эрекцией. Об этом рассказал уролог-андролог Вадим Брусенский.
Пиво является калорийным спиртным напиток, а чувство голода после его употребления и отсутствие физической активности провоцируют отложение жира на животе.

«Жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном», – пояснил врач в беседе с «Газетой.ру».
Как утверждает Брусенский, все это приводит к снижению либидо. При злоупотреблении пивом страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.

Как утверждают специалисты, безопасной дозой для человека являются 300 миллилитров пива дважды в неделю.

«Но если злоупотреблять даже этим «безопасным» количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», – подытожил Брусенский.
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#врач
#диетолог
#пиво
#специалисты
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Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»
Кардиолог Балина: перенос тяжестей на даче чреват инфарктом
30 апреля 2024, 04:26

Фото: istock / Ridofranz

В начале дачного сезона повышается риск инфарктов. Как его избежать, рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина.
Как утверждает врач, отсутствие активности зимой и последующие весенние нагрузки на даче становятся причиной роста числа сердечных приступов. Чтобы их снизить, Балина порекомендовала людям с сердечными болезнями ограничить тяжелые работы, не поднимать тяжести более 5 кг, копать землю и заниматься прополкой сидя.

В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.

Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.

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#кардиолог
#врач
#нарушения
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#симптомы
#препараты
#кожа
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Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии
29 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач областного онкодиспансера рассказала, как подготовиться к химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обязательно во время приема у к химиотерапевта записывать и конспектировать информацию которую он рассказывает.

«Слушайте, записывайте, задавайте вопросы – нужно уяснить суть лечения, ведь оно будет долгосрочным. Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении. Какие именно лекарства или их сочетания необходимы пациенту, врач определяет индивидуально, в зависимости от вида опухоли, ее локализации, степени распространения и общего состояния здоровья. Практически всегда химиотерапия проводится курсами», — отметила завотделения противоопухолевой лекарственной терапии №12 Жанна Дроздова.

Стоит добавить, что для уменьшения побочных действий следует во время курса химиотерапии отказаться от вердных привычек и наладить питьевой режим, а также четко соблюдать врачебные предписания и график лечения.

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Главврач Иванова рассказала, что входит в набор для младенцев в Петербурге
29 апреля 2024, 17:08

Фото istockphoto / vkuslandia

Главный врач родильного дома №10 г. Санкт-Петербург Лада Иванова отметила, что в набор вещи, которые необходимы малышу, но и которые затем могут быть переданы другим детям.
Обязательно в набор должны входить устройство для подогрева бутылочек, ночник, который может быть с музыкой или с «белым шумом».

«Демисезонный комбинезон – оптимальный вариант для всех детей – он подойдет не только малышам, рожденным осенью и весной, но через непродолжительное время будет актуален как для «зимних», так и для «летних» детей. Важно лишь учитывать, что размер одежды должен быть чуть больше, не сразу на новорожденного. Всегда приятно получить карусель на кроватку», — поделилась врач в беседе с «Петербургский дневник».

Кроме этого, важно включить в набор переноску для новорожденного, в которой можно нести ребёнка в поликлинику и пристегнуть в автомобиле.

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Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
29 апреля 2024, 14:06

Фото: istockphoto / Radist

Диетолог НИКИ рассказала, какой шашлык можно есть детям. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Детям давать шашлык можно только из определенного мяса. Также не рекомендуется давай его детям младше трех лет

«Шашлык должен быть приготовлен из качественного мяса — берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри, как это нередко бывает с плохо приготовленным шашлыком», — поделилась Анна Басова.

Стоит отметить, что ни в коем случае не стоит давать детям готовый маринованный шашлык из магазина. Лучше всего угостить ребенка несколькими кусочками шашлыка из курицы или индейки.

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Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза
29 апреля 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как может проявляться поллиноз.
Поллиноз – это чрезмерная реакция иммунной системы на пыльцу растений.

«Проявиться поллиноз может в любом возрасте – как в раннем детстве, так и в зрелые годы. Самые распространенные признаки этой формы аллергии похожи на симптомы простуды. Люди, сталкивающиеся с поллинозом, испытывают серьезное снижение качества жизни. Им нередко сложно выполнять привычные рабочие задачи или школьные задания, у них падает работоспособность, нарушается сон, появляется нетипичная заторможенность и медлительность», — поделилась Ольга Малиновская.

Кроме этого, специалист отметила, что симптомами также могут быть одышка, боли в груди, сильная усталость, «туман в голове», звон в ушах, суставная боль и диарея.

Стоит отметить, что для начала лечения поллиноза необходимо выявить аллерген и профильный врач уже сможет подобрать препарат и нужную дозировку, учитывая анамнез пациента и его образ жизни.

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В Подмосковье начали применять новый метод реабилитации для бойцов СВО
27 апреля 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Первый пациент, танкист, инвалид СВО Виктор Шерстнёв прошел два стартовых этапа на базе медицинской клиники в Казани, где нейрофизиологи и медики университетской клиники разработали и уже практикуют такую программу. Результаты вдохновили подмосковных медиков, и теперь все нуждающиеся в нейрореабилитации жители Подмосковья смогут проходить такое лечение в «Ясенках».

Сотрудники Казанского федерального университета провели в «Ясенках» приём колясочников с ранениями позвоночника. Для каждого готовят индивидуальную программу, которую реализуют в отделении социально-медицинской реабилитации.

Программа включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, затем решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.
«Реабилитация – всегда процесс долгий. Этап неинвазивной электростимуляции – это три месяца работы с перерывами. Дальше решается вопрос об имплантации. Для достижения оптимального эффекта нужно регулярно реабилитировать пациента.», – пояснила заведующая отделением нейрореабилитации Эльвира Мухаметова.
Она добавила, что пациент может и дома продолжать тренировки, которые он проводил в центре.

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В Люберцах врачи впервые удалили пациентке камень из жёлчного протока лазером
27 апреля 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы впервые удалили камень из жёлчного протока пациента с помощью лазера. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила 85-летняя женщина с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и пожелтевшую кожу. После проведённого обследования врачи выявили у нее в желчном протоке камень диаметром 2,2 на 2,7 см.

Извлечь камень эндоскопом было невозможно, так как жёлчные протоки были сужены. Нельзя было и провести дробление механическим воздействием из-за плотной структуры камня.
«Мы расширили жёлчные протоки, затем провели визуальную оценку и выполнили эндоскопическую лазерную литотрипсию. При помощи лазерного воздействия мы раздробили камень на фрагменты и удалили их. Операция прошла успешно и заняла полтора часа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой больницы Юсуп Баудинов.
Он добавил, что проведение подобных высокотехнологичных операций стало возможным в этой больнице благодаря внедрению новых методик.

Сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение.

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