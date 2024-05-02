В Подмосковье для врачей проводят арт-терапевтические тренинги

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Учебный центр НИКИ детства проводит арт-терапевтические тренинги для врачей. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый арт-терапевтический тренинг для медицинских работников проводят психологи в рамках проекта «Наш участковый врач».
Стоит отметить, что данная терапия помогает справляться со стрессом и тревогой, а также снижает эмоциональное напряжение. Кроме этого, в регионе для детских специалистов проводятся тренинги «эмоциональный интеллект», «профилактика профессионального выгорания» и арт-терапия.
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«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.
Стоит отметить, что данная терапия помогает справляться со стрессом и тревогой, а также снижает эмоциональное напряжение. Кроме этого, в регионе для детских специалистов проводятся тренинги «эмоциональный интеллект», «профилактика профессионального выгорания» и арт-терапия.
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Мира Полтева