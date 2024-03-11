Для больниц Подмосковья закупят более 500 холтеров и аппаратов ЭКГ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 500 аппаратов для холтеровского мониторирования и электрокардиографии закупят для медорганизаций Московской области, оборудование должно поступить в распоряжение врачей до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы планируем в этом году поставить в наши медицинские организации 550 холтеров и аппаратов ЭКГ. На закупку направят более 200 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она подчеркнула, что новые аппараты помогут более качественно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, а также сделают проверку здоровья более доступной.
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