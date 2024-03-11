Инфекционист Кандоба рассказала, как можно лечить гепатита С у детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала об уникальном лечении гепатита С у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи-инфекционист рассказала, что на сегодняшний день порядка 13 млн детей в возрасте 1-15 лет инфицированы Гепатитом С во всем мире.
Кроме этого, дети с данным заболеванием могут получить терапию в специализированном Центре лечения детей с гепатитом С, который работает в регионе с 2019 года.
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«Гепатит С передается через кровь. Инфицированная мама может передать ребенку при рождении. Можно заразиться также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций; при нанесении татуировок и перманентного макияжа, пирсинге; при употреблении инъекционных и интраназальных наркотиков; реже при половых контактах. Гепатит С опасен тем, что может протекать бессимптомно на протяжении 20 лет, поэтому его и называют «ласковым убийцей». А обнаруживают вирус уже при циррозе или раке печени. Профилактической вакцинации от вируса нет. Однако, гепатит С сегодня полностью излечим», — поделилась специалист.
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Мира Полтева