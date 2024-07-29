В Татарстане отмечен рост числа случаев лихорадки Западного Нила

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В Татарстане количество зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила увеличилось с четырёх до шести. Об этом сообщил представитель республиканского Роспотребнадзора.
Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана сообщали о четырёх пациентах, которым был поставлен диагноз «лихорадка Западного Нила», напоминает РИА Новости. Уточняется, что все заболевшие — жители республики и никуда не выезжали. Состояние их оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время, по словам представителя надзорного ведомства, зафиксировано ещё два случая заболевания. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Вирус не был обнаружен. Были обработаны от комаров участки в трёхкилометровой зоне от мест проживания заболевших.
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Александр Бойцов