В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области с начала года удалось заготовить более 40 тонн донорской крови и её компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров. В этом году в Подмосковье заготовлено уже свыше 40 тонн донорской крови и её компонентов. Это на 3,5 тонны больше, чем за тот же период прошлого года. Абсолютное большинство донаций выполнено безвозмездно», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Донорская кровь и её компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, онкологическим больным, пациентам с заболеваниями крови, новорождённым с патологиями.
Желающие могут сдать кровь в Московском областном центре крови, в отделениях переливания крови и на выездных донорских акциях.
Для удобства жителей областной центр принимает без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Сайт центра можно найти по ссылке. Телефон координационного центра донорства крови: 8(495)305-77-00.
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Лора Луганская