Луховицкие врачи достали из тела пациента 60-сантиметровый кусок арматуры

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Луховицкой больницы извлекли из тела пациента 60-сантиметровый металлический прут. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 57-летний мужчина с торчащим из подмышки железным прутом длиной около 0,6 м и диаметром 10 мм. Травму он получил при падении на стройматериалы.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи установили, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды пациента не задеты. Кусок арматуры прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, через несколько дней дренаж удалили. Сейчас мужчина чувствует себя нормально и уже выписан на амбулаторное лечение.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови
Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи установили, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды пациента не задеты. Кусок арматуры прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, обработали рану и дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить развитие инфекции, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Лунько.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, через несколько дней дренаж удалили. Сейчас мужчина чувствует себя нормально и уже выписан на амбулаторное лечение.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови
Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой
Лора Луганская