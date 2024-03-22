Для мам маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья устроили день красоты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
День красоты организовали волонтёры фонда «Сила Веры» для матерей маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Приглашённые матера предложили женщинам различные бьюти-процедуры, включая косметологические, а также маникюр, контуринг бровей и прочее.
День красоты очень поддержал мам и бабушек маленьких онкопациентов, подарил им заряд позитива и сил.
Читайте также:
Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном
Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую
В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки
«Праздник приурочен к Международному женскому дню, но мы целенаправленно провели его позже. Это связано с тем, что в праздничные дни у мастеров была сильная загруженность, и нам не хотелось, чтобы волонтёры отвлекались от основных клиентов. Мы за то, чтобы всем было комфортно и приятно работать». — рассказала основательница фонда «Сила Веры» Вера Гогина.
Читайте также:
Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном
Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую
В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки
Лев Каштанов