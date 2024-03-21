Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном

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Член-корреспондент Российской экологической академии, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Леонид Ворслов заявил, что высокий пульс перед сном может говорить о гипоксии, поэтому при таком симптоме надо срочно обращаться к врачу.
«Чаще это связано с гипоксией, то есть с нехваткой кислорода, которую испытывают органы и ткани. Кислород доставляется кровью, в частности, эритроцитами, и повышенный пульс возникает при снижении количества эритроцитов или при сниженном гемоглобине. Гипоксия может быть вызвана тем, что эритроциты слишком крупные, что бывает при дефиците витамине B12», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ворслов.
В этой связи он заявил о необходимости при повышенном пульсе исключить нехватку железа и витамина B12 в организме.
Ранее специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.
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