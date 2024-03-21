В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Эндоскописты Долгопрудного выполнили диагностическое исследование пациенту с деформацией грудиной клетки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
13-летнего пациента привезли на обследование перед плановой операцией. У мальчика было врожденное нарушение структуры грудины - килевидная грудная клетка.
«В подобных случаях деформации грудной клетки нельзя полностью исключить и деформацию пищевода, что в свою очередь может повлечь за собой высокий риск травматизации при проведении эндоскопического исследования.Пациент и его родители были проконсультированы заведующим эндоскопическим отделением стационара. Для минимизации рисков травматизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта проведение исследования под седацией», — поделилась завотделения детского стационара Юлия Романова.
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