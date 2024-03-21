Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки

В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки

21 марта 2024, 17:47
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Эндоскописты Долгопрудного выполнили диагностическое исследование пациенту с деформацией грудиной клетки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
13-летнего пациента привезли на обследование перед плановой операцией. У мальчика было врожденное нарушение структуры грудины - килевидная грудная клетка.

«В подобных случаях деформации грудной клетки нельзя полностью исключить и деформацию пищевода, что в свою очередь может повлечь за собой высокий риск травматизации при проведении эндоскопического исследования.Пациент и его родители были проконсультированы заведующим эндоскопическим отделением стационара. Для минимизации рисков травматизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта проведение исследования под седацией», — поделилась завотделения детского стационара Юлия Романова.


Стоит отметить, что обследование прошло без вреда для юного пациента.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули зрение ослепшей пенсионерке

Подмосковные врачи удалили ребёнку жабры

В Долгопрудном врачи удалили 15-сантиметровую опухоль у студента
#врачи
#пациент
#родители
#нарушение
#диагностика
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
21 марта 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
«В них содержится большое количество сахара и кофеина, которые дают краткосрочный эмоциональный подъём. Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она добавила, что схожим эффектом обладает и кофе.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Читайте также:

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесён в Госдуму

Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету

Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения
#врач
#кофе
#рф
#водители
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карьерный эксперт Чукина заявила об опасности трудоголизма для здоровья
21 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/master1305

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина заявила, что трудоголизм может спровоцировать депрессию у человека.
«Риск связан с нарушением баланса между работой и личной жизнью. При этом трудоголик, погружаясь полностью в трудовой процесс, не замечает, что у него начались проблемы. Он начинает оправдывать своё поведение необходимостью больше зарабатывать, проявлять эффективность и повышать качество работы», — пояснила в беседе с «Известиями» Чукина.

Она добавила, что со всем этим человек попросту забывает об отдыхе и грамотном планировании дня.

Для того, чтобы справится с проблемой, эксперт рекомендовала больше внимания уделять своим мыслям и чувствам, а также пересмотреть сферы жизни, связанные с работой, личными делами, увлечениями и т.д.

Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова также говорила, что трудоголизм опасен тем, что человек, одержимый работой, может не обращать внимание на своё здоровье, а также семью, личную и социальную жизнь, что оказывает пагубное влияние на его физическое и психологическое здоровье.

Читайте также:

Психолог объяснила, чем так опасен трудоголизм

Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты

Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
#здоровье
#жизнь
#человек
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученые выявили связь между длительным нахождением за компьютером и импотенцией
Andrology: много времени за компьютером приводит к мужской дисфункции
21 марта 2024, 16:11

Фото: istock / BartekSzewczyk

Китайские ученые выяснили, что мужчины, проводящие много времени за компьютером, подвергают себя большому риску нарушения эректильной дисфункции. Об этом пишет издание Andrology.
Исследователи проверили данные более 200 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Выяснилось, что любители компьютерных игр подвержены развитию импотенции больше, чем те, кто просто ведёт малоподвижный образ жизни.

Ученые во время разных действий замеряли уровень гормонов, отвечающих за способность заниматься интимом. Мужчинам предлагали смотреть телевизор, работать за компьютером, водить автомобиль.

Результат показали, что длительное нахождение за компьютером значительно повышает вероятность развития мужской импотенции. При этом с течением времени опасность растет: каждые час-два за компьютером риск заработать эректильную дисфункцию повышается в три раза.

Эксперты призвали ежедневно ходить, чтобы избежать застоя крови и улучшить самочувствие.

Читайте также:

Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

#ученые
#данные
#эксперты
#мужчины
#нарушения
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету
Врач Афинская: резкий отказ от углеводов не приведет к похудению
21 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Полное исключение из рациона углеводов может привести к набору веса и появлению жира на животе. Об этом предупредила диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале.
«Не стоит слишком строго себя ограничивать, например, пытаться исключить все углеводы и другое. Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес», — предупредила Афинская.

По её словам, в рацион необходимо включить овощи и ягоды. Кроме того, она посоветовала полностью отказаться от сладких газированных напитков, больше гулять и спать.

Афинская также не советует сидеть на жёстких диетах и голодовках, а также же во всем себя ограничивать.

Читайте также:

Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету

Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть

Нутрициологи назвали неожиданный напиток, помогающий похудеть
#тренер
#ягоды
#овощи
#фитнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проведут конференцию по перспективным направлениям инновационной онкологии
21 марта 2024, 14:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

23 марта Химкинская больница проводит конференцию «Задачи и перспективные направления инновационной онкологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конференция состоится 23 марта в бизнес-центре «Рига Ленд».

В рамках мероприятия участники смогут представить доклады об основных проблемных темах в онкологии.

«Злокачественные новообразования сегодня являются серьезной медицинской и социальной проблемой. Медицина практика шагнули за последние десятилетия далеко вперёд, предлагая новые, прорывные технологии диагностики и лечения рака. Но в мире по-прежнему отмечается неуклонный рост числа онкологических больных, поэтому так важно проводить подобные мероприятия, которые позволяют специалистам получать новые знания, обмениваться опытом, расширять свои профессиональные возможности», — поделился главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции.

Читайте также:

К программе «Эффективный ФАП» присоединятся ещё около 80 медучреждений Подмосковья

Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
#медицина
#бизнес
#технологии
#мероприятия
#больницы
#конференция
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бокал за ужином: Учёные развеяли миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья
The Conversation: исследования преувеличивают пользу небольших доз алкоголя
21 марта 2024, 14:19

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Ученые Канадского института провели исследования и выявили, что даже в малых дозах алкоголь вредит здоровью. Об этом пишет издание The Conversation.
Существует мнение, что малые дозировки спиртного могут приносить пользу. Это появилось из-за распространенного убеждения в наличии полезных свойств алкогольных напитков в 1980-х годах. В то время ученые открыли так называемый «французский парадокс».

Это явление представляет собой сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов при высококалорийном рационе питания и большом количестве жиров. Причиной парадокса также называли употребление сухого красного вина на постоянной основе.

Однако последующие научные работы выявили, что дело не в вине, а в средиземноморском питании, которое содержит много рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и цельнозерновой пасты.

Ученые определили, что с возрастом люди начинают меньше пить, поэтому могут приписывать алкоголю терапевтический эффект, к примеру, при проблемах со сном. В исследованиях результат отказа от большого количество алкогольных напитков — улучшение состояния организма, можно обосновать фактом наличия малых доз алкоголя в рационе. За счет этого можно сделать ложное заключение, что малое количество спиртного полезно.

Читайте также:

Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

#ученые
#дело
#алкоголь
#мнение
#счёт
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детские травматологи прооперировали ребенка с переломами бедер
21 марта 2024, 12:55

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Детские травматологи прооперировали ребенка, сломавшего оба бедра катаясь с горки «паровозиком». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в бедре и деформацией нижних конечностей.

«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение – отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями. Когда пациент полностью восстановится, его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций», - объяснил главный главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В настоящий момент 10-летний мальчик проходит амбулаторное лечение ​под наблюдением специалистов.

Читайте также:

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения

Подмосковные врачи помогли выносить и родить ребёнка женщине с тяжёлой болезнью крови
#подмосковье
#ребёнок
#травма
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педиатр Одинаева рассказала, чем опасен лед для детей
21 марта 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

Подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что прогулка у водоемов или нахождение на льду может привезти к необратимым последствиям.

«Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход может наступить через 5-8 минут. Весенний лед ломается резко и ребенок просто не успеет ничего сделать. Очень важно научить ребенка, что в случаях падения под лед человека ему необходимо срочно позвать взрослых или позвонить в 112», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Также она добавила, что если человек провалился под лед и его вытащили, необходимо немедленно отвезти его в тепло, вызвать скорую помощь и активно растереть тело до покраснения кожи и выпить горячего чая.

Читайте также:

Врач Кондрахин предостерёг от намеренного заражения ветрянкой детей

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%
#ребёнок
#помощь
#лёд
#тепло
#человек
#педиатр
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 8 тысяч человек посетили подмосковные школы сахарного диабета
21 марта 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Maya23K

Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В школах людям помогают обучиться правильно контролировать сахар.

«На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов смогут обучиться принципам правильного питания и анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что записаться в школу сахарного диабета можно после постановки диагноза у лечащегося врача.

Читайте также:

Названо мощнейшее успокоительное

Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
#подмосковье
#сахар
#обучение
#светлана стригункова
#пациенты
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф