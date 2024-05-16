Врач Малиновская назвала самый опасный витамин для беременных

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Завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявила, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка.
«Передозировки витамина D у беременных женщин и кормящих матерей вызывают уродства плода, болезни костей у новорожденных. Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.
Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.
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