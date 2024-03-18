Для подмосковных больниц закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 20 современных передвижных рентгеновских аппаратов закупят для больниц Московской области в текущем году, такая техника позволяет проводить диагностическое обследование пациентов прямо в палате, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. (…) В этом году планируем закупить 22передвижных рентген-аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она напомнила, что в прошлом году в больницы области также поступили 22 новых мобильных аппарата для рентгена.
Закупка современного медицинского оборудования в регионе проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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