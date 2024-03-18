Подмосковные врачи удалили ребёнку жабры

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Четырёхлетнего мальчика с рудиментарными жабрами прооперировали в Видновской больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленький пациент поступил в больницу с новообразованием на шее сбоку. Исследование показало, что это редкая врождённая патология — элемент жаберной дуги. Для решения этой проблемы возможно только оперативное вмешательство.
Она добавила, что жаберные щели, которые есть у всех эмбрионов, при нормальном развитии они заращиваются. Если этого не происходит, может сформироваться жаберный свищ или киста, в которой находятся мышечные волокна, части хряща и слизистых желез. При этом рудимент жаберной дуги в виде кости, как у поступившего мальчика, встречается крайне редко.
Сейчас прооперированный ребёнок чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
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«Операция длилась несколько часов, в итоге рудимент удалось удалить, всё прошло благополучно», — отметила завотделением детской хирургии Видновской больницы Виктория Жиронкина.
Сейчас прооперированный ребёнок чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
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Лев Каштанов