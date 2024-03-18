Свыше 500 аппаратов ЭКГ и холтеров обновят в больницах Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 500 аппаратов ЭКГ и холтеров планируют поставить в подмосковные больницы в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появятся больницах на территории всего региона до конца 2024 года.
Стоит отметить, что обновление медицинских аппаратов и модернизация больниц проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева