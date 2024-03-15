В Подмосковье заменили более 150 единиц устаревшего тяжёлого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 150 единиц устаревшей аналоговой тяжёлой медицинской техники заменили на современную цифровую в медицинских учреждениях Московской области, работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Аналоговая тяжёлая техника уходит в прошлое. На сегодняшний день на новые заменили уже 151 единицу такой техники: это маммографы, аппараты для рентгена и флюорографы. На закупку этого оборудования потрачено более 2,7 млрд рублей», — сказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.Она добавила, что до конца года все аналоговые тяжёлые медицинские аппараты в больницах и поликлиниках Подмосковья будут заменены на цифровые. Современная техника обеспечивает значительно большую чёткость изображения при сниженной лучевой нагрузке. При этом снимки автоматически отправляются в цифровую базу данных, где они в любой момент доступны для лечащих врачей.
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