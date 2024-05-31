Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мастер-класс по сосудистой хирургии провели сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского для студентов медицинского факультета в Государственном университете просвещения в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Хирурги показали студентам, как делать анастомоз — искусственное соединение между кровеносными сосудами. Анастомоз делают при аортокоронарном шунтировании. В рамках мастер-класса студенты потренировались выполнять анастомозы между моделями сосудов и артериями свиного сердца», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что мастер-класс был организован перед олимпиадой по хирургии, которую проведут для учащихся медицинских факультетов.
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