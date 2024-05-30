Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Туберкулёз – серьёзное заболевание, требующее длительного лечения. Поэтому, чтобы обеспечить полноценное выздоровление, необходима реабилитация. Об этом предупредил главврач областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
«Ключевую роль в успешном преодолении последствий туберкулёза играют регулярное медицинское наблюдение, правильное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врачей. Существуют и санатории, которые предлагают специальные программы реабилитации. Они включают физиотерапию, дыхательные упражнения, диету и другие меры поддержки организма», – отметил Смердин, слова которого приводят пресс-служба подмосковного Минздрава.В ведомстве добавили, что благодаря современным методам диагностики и лечения пациенты имеют всё больше шансов на полное восстановление и возвращение к обычной жизни.
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