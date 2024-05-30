В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Сергиево-Посадской больнице открылось нейрохирургическое отделение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там оказывают помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника и тяжёлыми геморрагическими инсультами.
Ранее в таких случаях жителей округа приходилось везти в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского или пользоваться помощью выездных медицинских бригад. Теперь необходимая помощь доступна в Сергиевом Посаде.
Как добавили в ведомстве, сейчас в отделении работают пять врачей-нейрохирургов. Проводятся такие операции, как удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, декомпрессивная трепанация при инсульте и операции при вдавленных переломах черепа.
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«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. На базе отделения развёрнуто пять коек, и уже сейчас все они заполнены. Мы видим, что в них есть дополнительная потребность. В перспективе планируем проводить и плановые нейрохирургические операции», – поделился планами главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Как добавили в ведомстве, сейчас в отделении работают пять врачей-нейрохирургов. Проводятся такие операции, как удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, декомпрессивная трепанация при инсульте и операции при вдавленных переломах черепа.
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Лора Луганская