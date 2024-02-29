Для подмосковных врачей провели обучение по «детской гинекологии»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московском областном центре охраны материнства и детства проходит обучение врачей по «детской гинекологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первые лекции для врачей провела завкафедрой акушерством и гинекологией факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Надежда Дуб.
Стоит отметить, что спикер подробно рассказала о возможных и неочевидных проблемах у девочек, а также как правильно проводить лечение в различных случаях.
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«Лекции посвящены аномальным маточным кровотечением у детей и подростков, а также опухолям и опухолевидным образованиям. Темы интересные и необходимые в нашей врачебной практики, и, к сожалению, это часто встречающаяся патология среди детей и подростков», — поделилась заслуженный работник здравоохранения Московской области Надежда Дуб.
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