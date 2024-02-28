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В Подмосковье юному футболисту помогли избавиться от регулярного вывиха колена

28 февраля 2024, 10:52
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы вернули в строй еще одного спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Спортсмен обратился в больницу с жалобами на периодический вывих надколенника, который сопровождался болезненными ощущениями. Данная патология беспокоила футболиста в течение нескольких ​лет.

«С учетом жалоб и МРТ-картины имелись все показания для хирургического лечения в плановом порядке. Мы выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы ВМП», — поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.


Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже начал проходить ​курс реабилитации/, который займет достаточно продолжительное время.

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Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода
Подмосковный эндокринолог Силаева назвала группы риска и факторы развития диабета
28 февраля 2024, 09:59

Фото: Istockphoto / Maya23K

Вероятность возникновения диабета у человека возрастает, если он принадлежит к группе риска и подвергается воздействию определённых внешних факторов. Об этом «Радио 1» заявила врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева.
«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холистерина. Это ещё и рождение крупного плода а анамнезе. Группы риска достаточно обширные», – отметила эндокринолог.
По словам Силаевой, когда на этом фоне возникают дополнительные внешние факторы, они могут запустить диабет.
«Это такие факторы, как стресс, гипертония, перенесённый ранее коронавирус, который может спровоцировать заболевание диабетом. Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнаёт о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Анастасия Силаева добавила, что в Ногинской больнице открыли школу сахарного диабета. Занятия проводит она сама. Пациенты обучаются принципам правильного питания и подсчёта хлебных единиц, технике инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу уровня глюкозы в крови и самоконтролю. Школа работает в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

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#здоровье
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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«Размер имеет значение?»: Ученые назвали идеальный размер пениса с точки зрения женщин
SR: идеальный размер пениса по мнению женщин — 18 см в длину и 12,8 см в обхвате
28 февраля 2024, 08:14

Фото: istock / Kenishirotie

Ученые из британского университета Кента провели исследования, изучив больше двухсот секс-игрушек, чтобы понять эротические предпочтения женщин и определить идеальный с их точки зрения размер пениса для проникновения. Об этом пишет Sex Research.

Исследователи изучили размер, материал, стоимость и отзывы на 265 фаллоимитаторов и вибраторов и обнаружили, что для женщин при проникающем сексе размер не имеет приоритетного значения. Самыми популярными эротическиим игрушками они назвали фаллоимитаторы и вибраторы, толщина которых составила 12,85 см. Отмечается, что обхват среднестатистического пениса составляет 11,7 сантиметра.

Ученые выявили, что средняя длина купленных секс-игрушек превышала среднюю длину пениса — 18 сантиметров против 13,1 сантиметра. При этом, по данным исследвоания, длина не является решающим фактором для прогнозирования популярности той или иной игрушки.

Также исследования указали, что женщины, в основном, предпочитали игрушки для вагинального проникновения, не являющиеся абсолютной копией мужского полового органа.

«Вопреки нашим ожиданиям, мы не заметили, что продукты с реалистичными характеристиками пользовались большей популярностью, за исключением прожилковой текстуры», — сказано в статье.
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#ученые
#секс
#игрушки
#продукты
#женщины
#великобритания
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Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны
27 февраля 2024, 21:24

Фото: istockphoto.com/Yurii Yarema

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в начале весны подъёмов заболеваемости респираторных заболеваний обычно не бывает, однако протекать они могут в это время наиболее тяжело.
«Зима – это тяжёлое испытание для любого организма. Общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые копили весь год. На фоне этого общего ослабления защиты и сил организма, все те заболевания, которые мы встретим, совершенно точно будут протекать тяжелее и, может быть, более выражено, чем если бы это было в начале осени или даже в середине зимы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

В этой связи он рекомендовал больше следить за здоровьем своего организма: одеваться по погоде, правильно питаться, достаточно спать, принимать витамины при необходимости.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн сообщил «Радио 1», что вирус «Аляскапокс» не представляет опасности для россиян.

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#заболевания
#витамины
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Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»
27 февраля 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/Jasmina81

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.
«Шампанское — «убийца с салютом». Это не такой уж слабоалкогольный напиток. При этом в нём содержатся пузырьки углекислого газа, помогающие алкоголю быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек пьянеет быстрее, чем от других спиртных напитков. Пузырьки пагубно влияют на стенки и слизистую желудка, повышают кислотность среды, что чревато язвой», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Также напиток может способствовать развитию диабета второго типа, может провоцировать мигрени и неконтролируемое поведение.

Ранее заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Антон Петров заявлял, что алкоголь не рекомендуется употреблять людям, имеющим серьёзные хронические заболевания.

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#алкоголь
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#заболевания
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Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца
Стоматолог Мартынова: кариес может привести к болезням сердца
27 февраля 2024, 18:09

Фото: iStock/wildpixel

К развитию заболеваний сердца может привести кариес. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова
Она пояснила, что кариес вызывают стрептококки. Именно они разрушают зуб и создают в ротовой полости хронические очаги инфекции, из-за чего происходит снижение местного иммунитета, а бактерии легко попадают в организм.

«При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова в беседе с «Газетой.ru».

Она также добавила, что стрептококки могут провоцировать ангины и отиты. Поэтому, по ее словам, если кариес лечить не лечить, то человек чаще будет болеть ОРЗ.

Кроме того, специалист отметила, что именно кариес может вызвать проблемы с желудком и печенью. Мартынова объяснила, что из-за повреждения зубов человек хуже прожевывает пищу.

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Названа неожиданная польза фисташек
Биолог Созыкин заявил о способности фисташек повышать либидо
27 февраля 2024, 17:35

Фото: istockphoto.com/Maryna Iaroshenko

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что фисташки способствуют повышению либидо.
По его словам, в этом продукте содержатся такие важные элементы, как белки, углеводы, клетчатка, витамины В1-тиамина, В4-холина, В5-пантотеновой кислоты и т. д.

«Для обоих полов при регулярном употреблении фисташковых косточек характерно повышение либидо, а у мужчин потенции. Доказано экспериментально, что регулярное употребление фисташек увеличивает подвижность и активность сперматозоидов, что повышает возможность зачатия ребенка», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Также продукт рекомендуется употреблять в качестве перекуса из-за его калорийности.

Ранее Диетолог Полина Журавлева заявляла об «энергетических» свойствах имбиря, содержащего гингерол, который помогает взбодриться.

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#продукты
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#здоровье
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Психолог Хорс: позитивное мышление может привести к депрессии
Психолог Хорс объяснил, чем опасно позитивное мышление
27 февраля 2024, 15:53

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Позитивное мышление и отказ от негативных эмоций может привести к депрессивным состояниям. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По словам специалиста, на тренингах личностного роста часто призывают к постоянному позитиву и целеустремлённости. Однако полное отсутствие отрицательных эмоций и чувств – признак психического отклонения.
«Человек рождён для того, чтобы испытывать разные эмоции: положительные и отрицательные. Есть небольшая категория людей, которые всегда счастливы, это люди психически нездоровые. А психически здоровый человек – это человек, который когда-то рад, счастлив, а когда-то подавлен, расстроен», — сказал собеседник.
Хорс подчеркнул, что положительных эмоций в жизни должно быть больше отрицательных. Но когда человек пытается полностью уйти от негатива, это может привести к психологическим проблемам.
«Крайность, к которой призывают многие адепты позитивного мышления, — всегда быть радостным и воодушевленным, – для подавляющего большинства людей невозможна. И в этом опасность. Люди начинают верить гуру позитивного мышления и требовать от себя постоянного удовлетворения жизнью. Но когда они не могут этого добиться, появляется недовольство собой, злость на себя, мнение, что они какие-то плохие, и это приводит к появлению, в том числе, депрессивных состояний», — заключил психолог.
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#эмоции
#здоровье
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«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет
Врач Соломатина пояснила, почему после 50 лет опасно есть квашеную капусту
27 февраля 2024, 15:31

Фото: istock / Ildar Imashev

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что капусту не стоит употреблять пожилым людям и пациентам с заболеваниями ЖКТ.

Она отметила, что не стоит есть капусту при панкреатите, гастрите и язве желудка. Также стоит избегать этот овощ людям, страдающим от болезней щитовидной железы. Эксперт поясница, что при гипотиреозе снижается выработка гормонов, капуста же замедляет этот процесс еще сильнее.

«Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется», — отметила врач.
Соломатина также порекомендовала отказаться от капусты людям после 50 лет. Она утверждает, что если человек раньше ел мало капусты, стоит добавлять это продукт в рацион постепенно. Капуста может вызывать метеоризм и вздутие живота, обратила внимание диетолог.

Она отметила, что капуста полезна для похудения как в сыром виде, так и в тушеном или квашеном. По словам Соломатиной, в квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир. Помимо этого, она обеспечивает клетки энергией и улучшает метаболические процессы. Тушеная капуста хорошо насыщает организм, а также замедляет активность гормона голода — грелина.

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С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства
27 февраля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,5 тыс. юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре спортивной медицины НИКИ детства спортсменам проводилось углубленное медицинское обследование.

«Юные спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет из Московской области проходят у нас плановое углубленное медицинское обследование. В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка не более 3 часов», — поделилась руководитель Центра по спортивной медицине Института Дарья Коледова.

Стоит отметить, что благодаря комплексному обследованию спортсмены смогли получить допуск ​к тренировкам и соревнованиям.

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