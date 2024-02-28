В Подмосковье юному футболисту помогли избавиться от регулярного вывиха колена

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы вернули в строй еще одного спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Спортсмен обратился в больницу с жалобами на периодический вывих надколенника, который сопровождался болезненными ощущениями. Данная патология беспокоила футболиста в течение нескольких лет.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже начал проходить курс реабилитации/, который займет достаточно продолжительное время.
Читайте также:
С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства
В Черноголовке стали применять инновационный метод реабилитации после инсульта
В Подмосковье с начала года провели более 35 тыс телемедицинских консультаций для детей
«С учетом жалоб и МРТ-картины имелись все показания для хирургического лечения в плановом порядке. Мы выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы ВМП», — поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.
Читайте также:
С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства
В Черноголовке стали применять инновационный метод реабилитации после инсульта
В Подмосковье с начала года провели более 35 тыс телемедицинских консультаций для детей
Мира Полтева