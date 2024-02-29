Подмосковье закупит более 120 современных аппаратов УЗИ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 120 аппаратов для ультразвукового исследования планируют закупить в поликлиники и больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. (…) В этом планируем закупить более 120 единиц такой медтехники», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она также напомнила, что в прошлом году медицинские учреждения Подмосковья получили более 170 новых УЗИ-аппаратов.
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