Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Подмосковье закупит более 120 современных аппаратов УЗИ

Подмосковье закупит более 120 современных аппаратов УЗИ

29 февраля 2024, 10:52
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 120 аппаратов для ультразвукового исследования планируют закупить в поликлиники и больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. (…) В этом планируем закупить более 120 единиц такой медтехники», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она также напомнила, что в прошлом году медицинские учреждения Подмосковья получили более 170 новых УЗИ-аппаратов.


Современную медицинскую технику в Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках программы модернизации первичного медицинского звена и национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

В Подмосковье заменили около 140 единиц устаревшего тяжёлого медоборудования

Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как воспитать у ребёнка неприятие наркотиков

Подмосковные врачи смогли спасти 8-летнему ребенку слух
#узи
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи восстановили зрение 67-летнему мужчине с болезнью Бехтерева
29 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ вернули зрение 67-летнему обездвиженному пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину доставили в больницу с жалобами на ухудшение зрения на правом глазу. В ходе осмотра врачи выявили катаракту глаза. Кроме этого, у мужчины отсутствовала подвижность в шейном отделе позвоночника, и голова вынуждено повернута в одну сторону,что доставляла определенные неудобства для проведения операции.

«Мы провели малоинвазивное оперативное вмешательство методом факоэмульсификации, который считается золотым стандартом удаления хрусталика. При помощи специального ультразвукового инструмента мы измельчили мутный хрусталик, затем имплантировали искусственный. Благодаря проведенной операции, зрение на правом глазу пациента было восстановлено с 1% до 40%. Операция прошла успешно и заняла 20 минут», – поделилась завотделения офтальмологии Алина Коврижкина

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент находится на амбулаторном наблюдении у специалистов.

Читайте также:

Три сотрудницы подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора

В Подмосковье юному футболисту помогли избавиться от регулярного вывиха колена

Дубненские врачи спасли жизнь 73-летнему мужчине с разрывом пищевода
#подмосковье
#врачи
#операция
#пациент
#зрение
#глаза
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три сотрудницы подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора
29 февраля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Благодарностями губернатора Московской области отметили трёх сотрудниц отделения паллиативной помощи регионального онкодиспасера, награду получили завотделением Елена Евменова, палатная медсестра Анна Зуева и санитарка Любовь Колоскова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Нам очень приятно, что нашу работу отметили такими высокими наградами», — сказала Елена Евменова.
Она добавила, что задача паллиативного отделения — помочь неизлечимо больному человеку провести последние дни жизни со всем возможным комфортом, облегчить мучения, чтобы у него была возможность завершить свои дела.

Паллиативное отделение было открыто в Московском областном онкодиспансере летом 2017 года, сейчас оно может принять до 20 пациентов.

Читайте также:

Нутрициолог назвала продукт, который всем нужно есть весной

Врач Устимова заявила об опасности капельниц с железом

В Лондоне ребёнка 14 месяцев убивал проглоченный кукольный глаз
#награды
#медики
#здравоохранение
#медицина
#паллиативная помощь
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нутрициолог назвала продукт, который всем нужно есть весной
Нутрициолог Коробейникова заявила о пользе зелени в весеннем рационе
29 февраля 2024, 09:02

Фото: IStock/RossHelen

С наступлением весны организм перестраивается, и в этот период ему особенно важна поддержка в виде витаминов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
По словам специалиста, с приходом тепла телу больше не нужно согревать себя. Поэтому можно отказываться от тяжёлых продуктов, заменяя их лёгкими салатами.
«Мы сами становимся более активными, нам хочется больше выходить на улицу, чаще гулять. Поэтому и рацион наш становится более лёгким: вместо мяса рекомендуется выбирать более лёгкую для усвоения рыбу, а вместо густого, наваристого жирного супа – лёгкие овощные салаты», — заметила эксперт.
Коробейникова подчеркнула, что в рацион нужно добавлять больше зелени, овощей и фруктов. Эти продукты помогут восполнить необходимые витамины.
«Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны – это зелень. Её добавляем везде прям пучками. Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зелёный лук — ранней весной он должен быть королём салатов. Он обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Зелёный лук – это про здоровье, иммунитет, молодость и про красоту», — добавила собеседница.
Нутрициолог также призвала не забывать о правиле «гарвардской тарелки». Согласно концепции, половину тарелки должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, четверть – белок и ещё четверть — сложные углеводы.

Читайте также:

«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет

Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка

Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
#здоровье
#продукты
#овощи
#фрукты
#витамины
#лук
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сексуальная зависимость»: Мужчина пожаловался на жизнь с неверной женой
The Sun: Секс-коуч Сандерс дала совет мужчине, чья супруга зависима от секса
29 февраля 2024, 08:22

Фото: istock / stefanamer

К секс-коучу и писательнице Дейдре Сандерс обратился мужчина, который узнал о неверности супруги. Она порекомендовала ему не терпеть предательство ради детей. Совет специалиста опубликовал таблоид The Sun.
Мужчина поделился, что раньше они любили экспериментировать в постели, но после рождения детей это прекратилось. По вечерам, уложив детей спать, его жена продолжала встречаться с друзьями.

«Сначала я думал, что они просто болтают, но потом я узнал, что она занималась с ними сексом», — рассказал читатель.
Он поделился, что был крайне возмущен, когда вернулся домой и застал партнершу с другим человеком раскрасневшимися на диване. Мужчина сказал, что чувствует себя глупо и думает, стоит ли сейчас разводится с неверной супругой или дождаться совершеннолетия детей.

Сандерс ответила мужчина, что поведение его жены похоже на сексуальную зависимость. Эксперт утверждает, что в таком состоянии люди могут пожертвовать интересами семьи ради получения кратковременного удовольствия. Коуч заверила, что подобное отношение терпеть нельзя, поскольку разлад между родителям вредит детям.

Специалист порекомендовала выбрать время, когда детей нет и обсуждать с женой ее измены.

«Если она хочет спасти брак, она должна понять причины своей зависимости и измениться», — подытожила Сандерс.
Читайте также:

Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны

Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»

Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца

#секс
#эксперт
#семьи
#брак
#супруги
#мужчина
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Журавлева назвала мифом пользу трёхразового питания
28 февраля 2024, 23:45

Фото: istockphoto.com/Alisa Korolevskaya

Диетолог Полина Журавлева заявила, что нет полезной нормы количества приёмов пищи в день.
Она отметила, что в этом вопросе всё сугубо индивидуально.

«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное – не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

При этом врач рекомендовала не растягивать приём пищи, так как в таком случае наиболее вероятно переедание из-за не сразу проявившегося чувства сытости.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

Читайте также:

Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов

Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций

Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
#врач
#диетолог
#правила
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирург Умнов заявил об опасности шампанского для женщин
28 февраля 2024, 23:12

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление шампанским может грозить для женщины выкидышами и аномалиями плода.
Поэтому, считает врач, крайне не рекомендуется пить напиток беременным женщинам и кормящим мамам.

«Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет на ребенка, что может привести к рождению нежизнеспособных или появлению аномалий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что злоупотребление вином у беременных может обернуться ухудшением работы всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы.

Ранее Александр Умнов заявлял, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.

Читайте также:

Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»

Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг

Хирург Умнов заявил об опасности вина
#врач
#шампанское
#хирург
#здоровье
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Устимова заявила об опасности капельниц с железом
28 февраля 2024, 22:30

Фото: istockphoto.com/kan2d

Ведущий специалист, терапевт, гематолог Вера Устимова заявила, что внутривенные капельницы с железом, которые в последнее время набирают популярность, могут быть опасны из-за риска развития тяжёлых реакций.
«При значительной частоте использования или введении одномоментно больших доз железа может возникать такое последствие, как снижение фосфора, гиперфосфатурическая гипофосфатемия. Она вызывает гиповитаминоз D, гипокальциемию и вторичный гиперпаратиреоз, что приводит к тяжелому нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям, хрупкости костей», — отметила в беседе с Газета.ру Устимова.

Также неправильная дозировка может вызвать нарушение обмена глутатиона, что спровоцирует энергетические потери клеток.

Она отметила, что без медицинской диагностики самостоятельное проведение подобных процедур крайне нежелательно. Капельницы могут назначаться врачом и проводится в медучреждениях под присмотром врачей.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.

Читайте также:

Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом

Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»

Мифы и правда о родинках: что нужно знать
#врач
#здоровье
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лондоне ребёнка 14 месяцев убивал проглоченный кукольный глаз
28 февраля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Двухлетний житель Лондона по имени Казари Дваа-Лайдер проглотил часть игрушки – пластиковый кукольный глаз. Родители мальчика отвезли его на обследование, но рентген ничего не показал, поскольку пластик очень сложно выявить без контрастного вещества, пишет издание Mirror.
На протяжении 14 месяцев малыш ощущал беспокойство, но всякий раз заключение врачей было убедительным: инородного тела нет.

За 14 месяцев Казари скончался от кровотечения в пищеводе. Проглоченный пластиковый глаз в конце концов проделал в его нижнем отделе дыру, а заодно и в аорте. Началось сильное внутреннее кровотечение. Мальчик умер от геморрагического шока. Инородный предмет, словно бомба замедленного действия, каждый день приближал маленького пациента к трагическому финалу на протяжении 14 месяцев.

Полиция будет выяснять степень вины медицинских работников, к которым неоднократно обращалась семья Казари.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ хирурги 20 часов уговаривали родителей ребёнка дать согласие на операцию. У пациента было подозрение на аппендицит. Разрешение удалось получить только с помощью суда.

Читайте также:

В Подмосковье врачи провели операцию по удалению кисты 2-месячному ребёнку

В Жуковском врачи спасли пациента с разорвавшейся аортой

Подмосковные врачи спасли ребёнка, раненного ножом в сердце
#полиция
#врачи
#семья
#мальчик
#лондон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как воспитать у ребёнка неприятие наркотиков
28 февраля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток может начать принимать наркотики из желания справиться со своими проблемами, непониманием и конфликтами. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Самые распространённые причины первого употребления психоактивных веществ – желание получить приятные ощущения и почувствовать себя свободнее в общении, а также борьба с неприятными чувствами, дурная компания и стремление казаться взрослым. Подросток, желающий справиться со своими проблемами, борясь с непониманием, конфликтами, непременно попробует то, что, как ему кажется, избавит его от забот. Чтобы предотвратить беду, важно иметь доверительные отношения с ребёнком», – отметила Одинаева.
По её словам, в семье нужно строго придерживаться принципов здорового образа жизни и любите ребёнка безусловной любовью – не за оценки и успехи или образцовое поведение, а просто потому, что он есть.
«Чаще беседуйте с ним на самые разные темы. Поощряйте инициативу и цените мнение подростка. Относитесь с уважением к его потребностям и увлечениям. Доверие и уважение личности подростка – главные условия общения в семье. Для этого родителям нельзя терять связь с детьми, особенно подросткового возраста, быть в курсе их интересов и круга общения», – считает специалист.
Ещё одно правило – научить ребёнка отказывать сверстникам, говорить в нужный момент слово «нет».
«Научите ребёнка ценить своё здоровье, радоваться жизни. Воспитывайте детей самостоятельными, ответственными людьми. Не делайте за ребёнка то, что он должен делать сам», – добавила Одинаева.
С 26 февраля по 3 марта в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Как подчеркнули в подмосковном Минздраве, особенно важно уберечь от этого детей и подростков.

Читайте также:

Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»

Подмосковные врачи спасли восьмилетнему ребенку слух

В Подмосковье 110 тысяч человек воспользовались чат-ботом для получения медпомощи
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#наркотики
#дети
#подростки
#зож
#семья
#подмосковье
#московская область
#нисо одинаева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф