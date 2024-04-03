Для роддомов и перинатальных Подмосковья закупят более 700 единиц медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 700 единиц медицинского оборудования закупят для перинатальных центров и родильных домов Московской области в текущем году, общая сумма закупки составит около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем новое оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи беременным женщинам и малышам. Это аппараты УЗИ, ИВЛ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.Новое оборудование поступит в 12 медицинских организаций, в том числе в Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также больницы в Клину и Химках. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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