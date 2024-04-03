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Для роддомов и перинатальных Подмосковья закупят более 700 единиц медоборудования

03 апреля 2024, 16:24
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 700 единиц медицинского оборудования закупят для перинатальных центров и родильных домов Московской области в текущем году, общая сумма закупки составит около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Мы закупаем новое оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи беременным женщинам и малышам. Это аппараты УЗИ, ИВЛ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.
Новое оборудование поступит в 12 медицинских организаций, в том числе в Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также больницы в Клину и Химках. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
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Педиатр Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от укусов змеи
03 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как предупредить укус змеи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области были замечены первые проснувшиеся змеи. Специалист поделилась, как обезопасить от нежелательных встреч с ними.

«В лесах Московской области вы чаще всего встретитесь с гадюкой, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к смерти. Во время опасности гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых кусается. Необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так, а таким образом защищают свой «дом». Поэтому важно рассказать где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», — отметила Нисо Одинаева.

Врач также добавила, что при планируемых походах в лес следует одевать ребенка в плотную одежду и ботинки из кожи или резины.

Стоит отметить, что на портале «Детство» все желающие могут найти памятки о последовательности действий при укусах змей и другие ситуации.

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В Ступине врачи спасли 31-летнюю женщину с инсультом
03 апреля 2024, 13:31

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

31-летняя женщина поступила в сосудистый центр Ступинской больницы с нарушением двигательной функции, речи и с искривлённой улыбкой, врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт и сумели её спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«У пациентки выявили окклюзию – закупорку тромбом среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Это грозило девушке смертью, поэтому было принято решение срочно провести операцию. Мы удалили трёхмиллиметровый тромб из левой среднемозговой артерии пациентки. Практически сразу к ней вернулись подвижность и речь», — рассказал заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра Ступинской больницы Пётр Золотарев.
Спустя несколько часов после операции состояние девушки полностью стабилизировалось. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, её выписали на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что при признаках инсульта — это опущенный угла рта, неспособность произнести своё имя, встать и поднять руку — необходимо немедленно вызвать скорую. Если человеку с инсультом окажут помощь в течение первых четырёх часов с момента «удара», лечение будет максимально эффективным.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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Школы пап в Подмосковье за год посетили около 1,2 тыс. мужчин
03 апреля 2024, 13:05

Фото: Istockphoto / boggy22

Для готовящихся стать отцами мужчин в Московской области работают школы пап. В прошлом году занятия посетили около 1,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Мужчинам на занятиях рассказывают о подготовке к беременности и родам, объясняют, как участвует в родах партнёр, отвечают на вопросы. Школы будущих пап работают в Щёлковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медицинских организациях. В прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тыс. мужчин», - говорится в сообщении.
Осознанный подход к родительству среди мужчин уже стал трендом, отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«На занятиях в таких школах будущим папам объясняют, как поддержать жену во время беременности и декрета, говорят об уходе за малышом. Отмечу, что сейчас среди мужчин осознанный подход к родительству – это тренд, а наши школы являются отличной помощью в этом», – сказала Болатаева.
Найти расписание занятий школ будущих пап можно на сайтах медицинских организаций. А подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области позволит интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье.

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

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Балашихинские врачи спасли пациента, получившего в бане ранение сердца
03 апреля 2024, 12:41

Фото: Istockphoto / Natali_Mis

Врачи Балашихинской больницы спасли пациента с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи доставила в хирургическое отделение в тяжёлом состоянии 32-летнего мужчину. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора был ранен в сердце.
«Мы провели экстренную операцию – остановили сильное кровотечение, сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце. Общая кровопотеря составила почти два литра. Сложность операции заключалась в том, что её проводили, не останавливая сердцебиение», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №3 Денис Гулькин.
Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
03 апреля 2024, 11:42

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

В Московской области зафиксированы первые в этом году укусы людей клещами. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного Минздрава.
«Всего пару дней тепла, а жители Подмосковья уже принесли на себе в травмпункты первых клещей. Один из пациентов обратился в Коломенскую больницу. Клещ присосался к нему прямо в парке», – говорится в сообщении.
В региональном Минздраве напомнили, что для защиты от клещей нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами, во время отдыха на свежем воздухе закрывать одеждой тело, особенно ноги. При походе в лес также необходимо надевать сапоги, а брюки заправлять в носки.
«После удаления клеща надо ещё несколько дней понаблюдать за состоянием здоровья. Если в месте укуса сохраняются зуд и покраснение, а самочувствие ухудшается, необходимо срочно обратиться к врачу», – сказали в Минздраве.
Клещи активны во влажных и тенистых местах – в лесах, полях, парках и садах. Они переносят такие опасные инфекции, как боррелиоз и клещевой энцефалит.

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2,5 тыс. подмосковных педиатров за год прошли тренинги по профилактике выгорания
03 апреля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания в прошлом году прошли более 2,5 тыс. подмосковных педиатров. Они состоялись в 63 городах Московской области, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Подмосковье реализуется проект «Наш участковый врач», направленный на обучение и поддержку детских врачей. В рамках проекта специалисты могут проходить тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Психологи Учебного центра «НИКИ детства» проводят такие занятия начали с 2022 года.
«Проведение тренингов позволило снизить уровень психологического выгорания врачей на 18%. Всего в прошлом году наши специалисты провели 272 таких тренинга, участие в них приняли более 2,5 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
В комплекс занятий входят очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, дистанционные занятия по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами.

Подробную информацию о психологической поддержке врачей можно узнать на портале «Здоровье. Детство» https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/ в разделе для специалистов. При этом необходима регистрация.

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Клещи-2024: когда появляются, как защититься и что делать при укусе
03 апреля 2024, 06:30

Фото: istock / Diy1

С первыми теплыми днями в России проснулись клещи. Паразиты могут быть переносчиками серьезных инфекций – боррелиоза, энцефалита, Ку-лихорадки, туляремии и других.
В материале «Радио 1» расскажем, как защитить себя от опасных насекомых и что делать в случае укуса.

Когда появляются клещи и где их легче всего «встретить»

Активными клещи становятся при температуре 5 градусов, но больше всего их стоит опасаться при температуре 18 - 20 градусов. Насекомые крайне активны во влажных и тенистых местах — лесах, полях и садах. Они обитают в верхних слоях почвы, лесной подстилке и норах грызунов.

Встретить клещей можно и в городе, например, в парке, но вероятность этого значительно ниже.

Сезон клещей-2024 в Москве и Подмосковье

В парках Москвы и Подмосковья уже появились первые клещи. В сезон клещей в регионе обрабатывают пару тысяч гектаров территорий. От паразитов обрабатывают школы, детские сады и другие социальные объекты. Пока о массовом выходе клещей нет речи, однако стоит соблюдать меры предосторожности.

Как защититься от клещей

Лучшая профилактика укусов клещей – грамотный подбор одежды, использование репеллентов и вакцинация.

Одежда и обувь

Стоит выбрать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Лучше выбирать одежду светлых оттенков, так как на ней легче заметить паразита. Также важно прикрыть голову и шею, поскольку в волосах клеща сложнее всего заметить. Отметим, что клещи всегда ползут вверх, а не прыгают сверху, но могут упасть.

Обувь должна быть высокой. Лучше всего заправить брюки в высокие носки, чтобы клещ не мог проникнуть под одежду.

После прогулки важно осмотреть себя, детей и питомцев.

Репелленты

Репелленты — вещества, которые запахом отпугивают паразитов. Некоторые наносятся только на кожу: кремы, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. На одежду можно распылять аэрозоли и спреи. Плюс нанесения репеллента на одежду в том, что защита от клещей действует до нескольких суток, в то время как на коже только до нескольких часов.

Особое внимание стоит уделить обработке нижней части тела.

Прививка от энцефалита

Энцефалит — опасное инфекционное заболевание, при котором поражается центральная и периферическая нервная система. Прививка от энцефалита крайне актуальна, поскольку позволяет снизить количество заболевших, а также предоставить серьезные осложнения патологического состояния.

Основными показаниями к вакцинации от энцефалита являются:
  1. проживание в зоне, где обитают клещи (практически вся территория России);
  2. возраст от 1 года;
  3. здоровая иммунная система у людей любого возраста.
Особо важно прививаться от клещей любителям отдыха на природе, активного туризма и дачных работ.

Чем обрабатывать собаку от клещей

Вакцинация животного не является абсолютной защитой от укуса клеща, однако помогает организму выработать иммунитет против пироплазмоза и болезни Лайма. Вакцинация оправдана облегченным течением болезни и дает гарантию того, что собака не умрет после заражения. Вакцинацию питомца необходимо проводить раз в год, а в случае повышенного количества клещей и высокого риска заражения — каждые 6 месяцев.

Относительно недавно появилось новое средство защиты борьбы с клещами — таблетки. Помимо клещей, таблетки могут защитить питомца от блох и подкожных возбудителей демодекоза. Таблетки от клещей и других паразитов могут защитить собаку на срок от 30 до 90 дней.

Что делать, если нашли клеща

Если клещ еще не укусил

Если вы обнаружили на себе клеща, нужно немедленного его стряхнуть. Не присосавшийся клещ не несет никакой опасности, так не успел занести инфекцию.

Если клещ присосался

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо убрать его как можно раньше. Идеальным вариантом станет посещение ближайшей больницы или травмпункта для удаления паразита и сдачи его на анализ.

Если до медпункта далеко: первая помощь

Если дойти до медпункта невозможно, нужно достать клеща аккуратно и без резких движений, чтобы ни в не раздавить его и не оборвать хоботок. Лучше всего это делать пинцетом, но если его нет, можно обмотать пальцы марлей. Место укуса нужно обработать 5% йодом или 70% спиртом.

Клеща необходимо сохранить для анализа, например, в маленькой баночке.

Если клещ успешно удален самостоятельного, к врачу все равно нужно обратиться. Он убедится в правильности извлечения паразита, а также направит на анализ крови.

Страховка от клещей

Страховка от клещевого укуса относится к добровольному виду страхования. Оперативная медицинская помощь, которую гарантирует полис, может оказаться жизненно важной. В поликлинике, разумеется, клеща удалят бесплатно, но анализ на выявленные инфицирование стоит порядка 1500 рублей. Стоимость полиса, куда включены все услуги, обойдется в пределах 200-600 руб.

При укусе клеща лечение требует незамедлительного введения иммуноглобулина, однако в поликлиниках его может не быть в момент обращения.

В случае укуса медики окажут следующую помощь по страховке:
  1. осмотрят пациента и удалят клеща;
  2. исследуют кровь, если клеща невозможно проверить;
  3. проведут экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита;
  4. будут лечить пациента, если заболевание начнет развиваться.
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Ни капли в рот: кардиолог рассказал, чем грозит накопительный эффект от спиртного
Кардиолог Мамедов рассказал об опасности накопительного эффекта от алкоголя
03 апреля 2024, 05:35

Фото: istock / yacobchuk

Употребление алкоголя на постоянной основе от него может серьезно навредить здоровью. Об опасности накопительного эффекта спиртного рассказал профессор, врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с «КП».
Врач отметил, что по результатам множественных исследований можно сделать вывод об опасности накопительного эффекта при частом употреблении алкоголя.
«Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных – употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной», — предупредил Мамедов.
В заключении эксперт призвал проводить время без спиртных напитков — восстановиться после зимы помогут прогулки на свежем воздухе и рацион, содержащий в себе большое количество овощей фруктов.

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Волоколамские врачи спасли пациента, на которого упала кирпичная стена
02 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Волоколамской больницы спасли пациента с множественными переломами после падения на него кирпичной стены. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 36-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Как оказалось, на него при строительстве дома упала кирпичная стена. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.
«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации наших специалистов мы можем регулярно выполнять подобные оперативные вмешательства», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.

Как напомнили в министерстве, недавно в реабилитационном отделении Волоколамской больницы открыли кабинет лечебной физкультуры. Он создан для восстановления пациентов с последствиями травм и перенесённых операций на костях, мышцах и сухожилиях.

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#здравоохранение
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