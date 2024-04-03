В Ступине врачи спасли 31-летнюю женщину с инсультом

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31-летняя женщина поступила в сосудистый центр Ступинской больницы с нарушением двигательной функции, речи и с искривлённой улыбкой, врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт и сумели её спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«У пациентки выявили окклюзию – закупорку тромбом среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Это грозило девушке смертью, поэтому было принято решение срочно провести операцию. Мы удалили трёхмиллиметровый тромб из левой среднемозговой артерии пациентки. Практически сразу к ней вернулись подвижность и речь», — рассказал заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра Ступинской больницы Пётр Золотарев.Спустя несколько часов после операции состояние девушки полностью стабилизировалось. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, её выписали на амбулаторное лечение.
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