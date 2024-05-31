Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут жители Балашихи в ближайшую субботу, 1 июня, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В мобильном ФАПе будут работать терапевт и медсестра из поликлиники №1. Всем пришедшим сделают электрокардиограмму, анализ крови на холестерин и сахар, измерят артериальное и внутриглазное давление, а также вес. По итогам проверки врач даст рекомендации и, если будет нужно, направит к специалистам», — говорится в сообщении.Мобильный ФАП будет работать на площади рядом с ледовым дворцом «Арена Балашиха» с 11 утра до 16:00. С собой нужно будет взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
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