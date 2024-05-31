Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для людей с онкологией, а также с диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности и с имплантами, обеспечивающими работу сердца.