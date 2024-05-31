Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»

Фото: istockphoto / Zabavna
Пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о вреде третичного курения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Третичное курение - это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили.
Кроме этого, пассивное и третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких.
Читайте также:
Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
Онколог Черемушкин заявил о необходимости закрывать родинки при загаре
«Основная проблема третичного курения, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение ещё малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удается определить намного быстрее», — отметила врач НИКИ детства.
Кроме этого, пассивное и третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких.
Читайте также:
Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
Онколог Черемушкин заявил о необходимости закрывать родинки при загаре
Мира Полтева