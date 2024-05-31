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Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»

31 мая 2024, 12:42
Фото: istockphoto / Zabavna

Фото: istockphoto / Zabavna

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Пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о вреде третичного курения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Третичное курение - это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили.

«Основная проблема третичного курения, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение ещё малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удается определить намного быстрее», — отметила врач НИКИ детства.



Кроме этого, пассивное и третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких.

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#курение
#вред
#врач
#рак
#дети
#заболевания
Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
31 мая 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мастер-класс по сосудистой хирургии провели сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского для студентов медицинского факультета в Государственном университете просвещения в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Хирурги показали студентам, как делать анастомоз — искусственное соединение между кровеносными сосудами. Анастомоз делают при аортокоронарном шунтировании. В рамках мастер-класса студенты потренировались выполнять анастомозы между моделями сосудов и артериями свиного сердца», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что мастер-класс был организован перед олимпиадой по хирургии, которую проведут для учащихся медицинских факультетов.

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#медицина
#хирург
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#минздрав мо
#студенты
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Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища
Гинеколог МакКей: сухость влагалища возникает из-за гормональных изменений
31 мая 2024, 04:37

Фото: istock / Tatiana Buzmakova

Скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса. Основные причины появления дискомфорта в интимной зоне назвала гинеколог Ванесса МакКей в беседе с Healthista.
Самой распространенной причиной сухости влагалища является менопауза. МакКей отметила, что средний возраст наступления менопаузы — 52 года, а перименопауза может наступить за десять лет до этого.

«Эстроген отвечает за поддержание смазки влагалища, но во время перименопаузы и менопаузы уровень гормона может колебаться, резко падать, что приводит к изменениям настроения, приливам, усталости, ночной потливости, увеличению веса и сухости влагалища», — пояснила гинеколог.
Уровень эстрогена снижается и в период менструации, что тоже вызывает сухость. Врач отметила, что после менструации уровень гормона вновь постепенно повышается.

Третьей причиной эксперт назвала роды и кормление грудью. Как утверждает врач, в таком случае проблема возникает из-за скачков уровня гормонов.

Помимо того, сухость может появиться из-за стресса. Если женщина напряжена, она не может сосредоточиться на партнере и ласках. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае необходима качественная и длительная прелюдия.

«С этими же неприятными ощущениями сухости сталкиваются женщины с некоторыми заболеваниями: эндометриозом, миомой, инфекциями мочевыводящих путей. Диабет, лечение рака тоже могут вызвать сухость влагалища», — резюмировала врач.
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#гинеколог
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В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии
30 мая 2024, 23:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Сергиево-Посадской больнице открылось нейрохирургическое отделение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там оказывают помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника и тяжёлыми геморрагическими инсультами.
Ранее в таких случаях жителей округа приходилось везти в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского или пользоваться помощью выездных медицинских бригад. Теперь необходимая помощь доступна в Сергиевом Посаде.
«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. На базе отделения развёрнуто пять коек, и уже сейчас все они заполнены. Мы видим, что в них есть дополнительная потребность. В перспективе планируем проводить и плановые нейрохирургические операции», – поделился планами главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Как добавили в ведомстве, сейчас в отделении работают пять врачей-нейрохирургов. Проводятся такие операции, как удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, декомпрессивная трепанация при инсульте и операции при вдавленных переломах черепа.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#больница
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
30 мая 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Туберкулёз – серьёзное заболевание, требующее длительного лечения. Поэтому, чтобы обеспечить полноценное выздоровление, необходима реабилитация. Об этом предупредил главврач областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
«Ключевую роль в успешном преодолении последствий туберкулёза играют регулярное медицинское наблюдение, правильное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врачей. Существуют и санатории, которые предлагают специальные программы реабилитации. Они включают физиотерапию, дыхательные упражнения, диету и другие меры поддержки организма», – отметил Смердин, слова которого приводят пресс-служба подмосковного Минздрава.
В ведомстве добавили, что благодаря современным методам диагностики и лечения пациенты имеют всё больше шансов на полное восстановление и возвращение к обычной жизни.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#реабилитация
#врач
#диспансер
#лечение
#подмосковье
#московская область
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Врач Саламатина рассказала, для кого опасны электроодеяла
Врач Саламатина заявила об опасности электроодеял для онкобольных
30 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Freer Law

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для людей с онкологией, а также с диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности и с имплантами, обеспечивающими работу сердца.
«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.

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#безопасность
#электричество
#люди
#здоровье
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Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт
30 мая 2024, 18:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На 2024-2026 годы запланированы капремонт Можайской больницы и строительство подстанции скорой медицинской помощи в посёлке Поречье. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«К нашей Можайской больнице приписаны 62 тыс. человек. Мы не только отремонтируем здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти две трети жителей нашего округа», – отметил глава.
По словам Мордвинцева, также в округе продолжат обновлять парк машин скорой помощи.

В 2022 году в муниципалитете капитально отремонтировали школу «Лидер» в посёлке Гидроузел, в 2023-м – СОШ №2 в Можайске и СОШ №1 в деревне Клементьево. На следующий год запланирован капремонт школы «Перспектива» в посёлке Колычево.

Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#денис мордвинцев
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#здравоохранение
#больница
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#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Врач Белобородов предположил, чем могли заразиться россияне на Бали
Врач Белобородов допустил заражение россиян от моллюсков
30 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/sam_eder

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов заявил, что вирус, который подхватила семья россиян на отдыхе на Бали, мог быть вызван контактом с медузами или моллюсками.
«Это могли спровоцировать какие-то жгучие моллюски или медузы, с которыми семья случайно контактировала. Их клиническая картина очень напоминает токсикодермию. Она может проявляться в виде волдырей на коже. Сначала они небольшие, потом происходит нагноение и образуются корочки. В этой ситуации легко поставить диагноз, если понаблюдать за пациентом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Белобородов.

А замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова напомнила, что на отдыхе надо быть весьма осторожными на солнце, поскольку чрезмерно долгое нахождение под ультрафиолетовыми лучами чревато ожогами. Она отметила, что для защиты кожи можно использовать SPF-крем, а также соблюдать правильный режим принятия солнечных ванн.

«Оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) – не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков», — добавила в беседе с «Москвой 24» Новожилова.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о том, что родинки необходимо закрывать во время загара для предотвращения риска заболеваний, таких, как рак кожи.

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#солнце
#вред
#врач
#диагноз
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Индивидуальное сопровождение беременности с начала года привлекло 40 тыс. жительниц Подмосковья
30 мая 2024, 15:44

Фото: Istockphoto / shironosov

В Московской области с начала года услугой индивидуального сопровождения беременности воспользовались почти 40 тыс. женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Подмосковье реализуется проект «Наша женская консультация». Благодаря его внедрению обновляется внешний вид женских консультаций, вводятся новые услуги для беременных, в том числе их индивидуальное сопровождение личным помощником.
«В период беременности у женщины часто возникают вопросы. Важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома. Также специалист помогает записаться на приём к врачу, на скрининг. Всего с начала года почти 40 тыс. женщин воспользовались такой услугой», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#беременность
#минздрав мо
#женщины
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
30 мая 2024, 14:32

Фото: Istockphoto / fotomaniya

В Подмосковье расширили перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Закон приняла на 86-м заседании Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Теперь бесплатный земельный участок по программе смогут получить врачи-психиатры.
«Такие специалисты сейчас востребованы в регионе. Укомплектованность наших медицинских организаций врачами этой специальности составляет около 80%. Этот показатель необходимо увеличивать», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он назвал программу «Земля врачам» эффективным инструментом привлечения медиков в регион.
«Она уже успешно себя зарекомендовала, и ранее мы уже расширяли перечень специальностей – добавили в список врачей-реабилитологов и гериатров. Всего с начала действия закона было предоставлено более 2,2 тыс. участков», – рассказал Брынцалов.
Закон также расширяет перечень городских округов, где медики могут получить бесплатный участок – в него добавлена Кашира.

В рамках программы «Земля врачам» медики могут получить участок бесплатно как в черте городских округов, участвующих в программе, так и в специально организованных для медработников посёлках. Врачи могут сами выбрать участок на кадастровой карте или из предлагаемой базы.

Условия состоят в том, что необходимо трудиться по основному месту работы в гос­учреждениях здравоохранения Московской области;
иметь стаж работы по специальности не менее трёх лет; не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Врачи каких специальностей и в каких городских округах могут получить участок, можно узнать на сайте Мособлдумы.

Как отметили в пресс-службе, с начала года в Московской области уже 110 врачей получили земельные участки.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
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#московская область
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