Добровольцев из Московского областного медицинского колледжа поздравили с Днём волонтёра

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера) — день, посвященный людям, которые своим участием в волонтерской деятельности вносят значительный вклад в улучшение общества, помогая другим. Более 9000 волонтеров Московского областного медицинского колледжа активно вовлечены в различные проекты, направленные на решение важнейших социальных задач в сфере здравоохранения Подмосковья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сегодня не только я поздравляю всех волонтеров с праздником, но и сама принимаю поздравления, что очень приятно — чувствовать себя частью дружной семьи волонтеров. Я вступила в ряды волонтеров на втором курсе, и это крайне увлекательно и значимо — оказывать поддержку, помогать, видеть результат своих усилий», — поделилась волонтер-медик, студентка колледжа Виктория.
Волонтёры служат прекрасным примером для подражания и мотивируют окружающих присоединяться к таким важным начинаниям.
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